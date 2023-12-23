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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: تصنيع الخامات الدوائية محلياً يحقق طفرة كبيرة فى صادرات هذا القطاع

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بجهود الحكومة بصفة عامة ووزارة قطاع الأعمال بصفة خاصة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحديث وتطوير الصناعات الدوائية فى مصر بما يكفل تحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

ووجه " سليم " فى بيان له أصدره اليوم التحية لوزارة قطاع الأعمال العام بقيادة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على جهودها لتطوير شركات الأدوية بصفة عامة وتطوير الشركات الخاسرة لتحويلها إلى شركات رابحة واعطاء اولوية قصوى لملف تصنيع الخامات الدوائية بالاشتراك مع الشركات الهندية والاسبانية والسويسرية والبدء الفعلى في مشروع تصنيع الخامات الدوائية بشركة النصر للأدوية وتنفيذ مشروع التصنيع الجيد في مختلف مصانع الأدوية التابعة للقابضة لزيادة الصادرات والاهتمام بملف تصدير المنتجات الدوائية لعدد من الدول الأفريقية والعربية وفتح المجال للقطاع الخاص المحلى والعالمى للمشاركة فى المصانع.

وقال الدكتور محمد سليم : إن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحديث وتطوير الصناعات الدوائية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة مطالباً من الحكومة تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات أمام مستثمرى القطاع الخاص فى مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه هذا القطاع الاستراتيجى والمهم.

الحكومة قطاع الاعمال وزارة قطاع الاعمال محمد سليم الصناعات الدوائية

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