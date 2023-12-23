مسؤول أردني: القصف الإسرائيلي علي غزة تسبب في نشاط زلزال بالمنطقة

أكد مرصد الزلازل الأردني ان القصف الاسرائيلي على غزة تسبب منذ بدء هذه الحرب الوحشية بحدوث نشاط زلزالي اصطناعي في غزة والمناطق المحيطة بها، لكنه لم يصل الأردن ايا من هذه الارتدادات بحكم المسافة البعيدة بين المنطقتين.

وقال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان لـ"عمون" ان المتفجرات والقذائف الكبيرة تتسبب بنشاط زلزالي بيد أنه اصطناعي وليس طبيعي وأنهم يستطيعون التمييز بين الحركة الزلزالية الطبيعية والاصطناعية عند تسجيل القراءات على مقياس ريختر.

وذكر سويدان أنه لم يتم تسجيل أي نشاط زلزالي بالمملكة زائد وغير طبيعي خلال الأيام القليلة الماضية، وان ما تم تسجيله هو نشاط طبيعي بحكم حركة الأرض ولم تتجاوز شدته 2.5 درجة على مقياس ريختر.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل أحيانا شائعات حول حدوث أو شعور بحركة زلزالية وهذا ليس دائما صحيح.