ملف معقد.. إيران تكشف عن البرنامج الخبيث المسبب لتوقف محطات الوقود

كشفت إيران، اليوم السبت، عن البرنامج الذي تسبب في هجوم إلكتروني حديث على نظام توزيع الوقود في ‏البلاد، يوم الاثنين الماضي.‏

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد رضا جلالي، اليوم السبت، إن "الخبراء الإيرانيين ‏اكتشفوا البرمجيات الخبيثة التي استخدمت، في هجوم إلكتروني حديث على نظام توزيع الوقود في ‏البلاد، يوم الاثنين الماضي".‏

وصنّف جلالي، خلال افتتاح معرض لصناعات الدفاع المدني المحلية، البرمجيات الخبيثة بأنها تهديد متقدم ومستمر (APT)، لافتًا إلى أنه جار تحليلها في المختبرات الإيرانية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وشبّه قضية الهجوم الإلكتروني التي استهدفت محطات الوقود في طهران، بأنه مثل ملف معقد للغاية يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، مؤكدا أنه يتم حل المشاكل الفنية لضمان التشغيل الطبيعي لنظام توزيع الوقود.

وأشار إلى أن "أكثر من 55% من الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي، وأن أكثر من 30% من هذه الهجمات على إيران مدعومة بهذه التكنولوجيا".

وكانت مجموعة مرتبطة بإسرائيل تعرف باسم "العصفور المفترس" أعلنت في وقت سابق، مسئوليتها عن الهجوم، وقالت إنها عطلت "غالبية مضخات الغاز في جميع أنحاء إيران".

وأضافت أنها تمكنت من الوصول إلى أنظمة الدفع لمحطات الوقود المتأثرة، بالإضافة إلى الخادم المركزي ونظام الإدارة لكل محطة.