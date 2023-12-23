باحث: القضية الفلسطينية مركزية لمصر

قال محمد فوزي الباحث في المركز المصري للدراسات، إن الدولة المصرية لعبت دورا هاما وتاريخيا في إطار مركزية القضية الفلسطينية، وتركز معها بشكل أساسي ومدى تأثير القضية علي الدوائر السياسية في المنطقة.

وأضاف “محمد فوزي” خلال مداخلة هاتفية على فضائية ”إكسترا نيوز" أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة إلى مصر، والدولة تبذل جهودا للتركيز على الاتصالات الدولية والإقليمية.

ولفت إلى أن مصر نشرت السردية أن ما يحدث في غزة جرائم حرب وأن ما يحدث بسبب استمرار الاحتلال.

وشدد على أن الجهود المصرية نجحت في تغيير الخطاب الأوروبي حول غزة من حيث ضرورة وقف إطلاق النار والدعوة إلى إدخال المساعدات إلى القطاع.