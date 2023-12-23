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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل ينهي حياته بإحدى قرى المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

أقدم  عامل على إنهاء حياته داخل منزلة بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بقيام عامل بإحدى قرى مركز ملوي بإنهاء حياته بعد أن قام بنصب مشنقة لنفسه داخل المنزل

انتقلت سيارة الإسعاف والشرطة وتبين قيام ص.ص. ت 37 سنة عامل مقيم بإحدى قرى مركز ملوي، بإنهاء حياته شنقًا.

تم إخطار النيابة العامة، التي قامت بمعاينة مسرح الواقعة، وقررت نقل المصاب إلى المستشفى  تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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