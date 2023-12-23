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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للوصول إلى الكرملين.. 29 مرشحا في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

الانتخابات الروسية
الانتخابات الروسية

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم السبت في اجتماع للجنة، إن عدد المتنافسين على الترشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا وصل إلى 29 مرشحا.

وأشارت إلى أن "العديد من زملائنا يحضرون حاليا مؤتمرات المتنافسين الذين وصل عددهم إلى 29"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وبموجب القانون الروسي بشأن الانتخابات الرئاسية، يتعين على المرشحين الذين يرشحون أنفسهم الحصول على دعم مجموعة من الناخبين، وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية وتقديم الأوراق إلى اللجنة بحلول 27 ديسمبر. 

وللأحزاب السياسية الحق في تسمية مرشحيها ويجب على مرشحي الحزب تقديم الأوراق بحلول الأول من يناير.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الروسية إيلا بامفيلوفا لجنة الانتخابات المركزية الروسية

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