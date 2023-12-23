سفير أمريكي سابق لدى إسرائيل: حماس لن تهزم..والتفاوض هو الحل

كتب السفير السابق لدى دولة الاحتلال، مارتن إنديك، أن حركة حماس "لن تهزم"، ودعا "تل أبيب" على التفاوض من أجل عودة الأسرى. وشغل إنديك، السياسي الأمريكي، منصب سفير لدى إسرائيل لفترتين امتدتا من أبريل 1995 إلى سبتمبر 1997 ومن يناير، 2000 إلى يوليو 2001.

وذكر في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "اليوم نقطة تحول في إسرائيل، عندما يقول كبار الصحفيين (بارنيا، بيرجمان، كاسبيت.. إلخ) للجمهور الإسرائيلي ما لا يقوله لهم بنيامين نتنياهو".

وتابع بأن "حماس مصابة بكدمات، ولكنها لن تهزم، وأفضل ما يمكن فعله الآن هو التفاوض على عودة الرهائن بثمن باهظ".

وعين إنديك (72 عاما)، مبعوثا للسلام في الشرق الأوسط في يوليو عام 2013.