الجارديان: إسرائيل ترفض الاعتراف بخسارتها الحرب في غزة

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالًا قالت فيه إن "إسرائيل تخسر الحرب ضد حماس، إلا أن نتنياهو وحكومته لن يعترفوا بذلك". وأضاف المقال أن "السرد الرسمي هو أن (حماس) أضعفت لكن الفشل هو في عقيدة الجيش الإسرائيلي.

وتقول الصحيفة أن الخطاب المتعلق بحرب غزة تسيطر عليه وزارة الحرب الإسرائيلية، رغم تراجع سمعة إسرائيل الدولية مع استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 50 ألفا آخرين، إلا أنها كانت قادرة على بيع السرد الظاهر عن ضعف حماس الكبير، بل وزعمت أن الحرب في شمال غزة قد انتهت وسيتحقق نفس النجاح في الجنوب".

وأكد المقال أن ما يساعد دولة الاحتلال على "نشر هذا السرد هي القيود المفروضة على الصحفيين والعدد القليل منهم ممن لا يزالون يعملون هناك والمخاطر على سلامتهم، فيما ظلت الصحافة العالمية عالقة في القدس المحتلة وتعتمد على بيانات صادرة من الجيش الإسرائيلي".

وأشار لعدم "وجود أدلة مقنعة عن أن حماس أقامت مراكز قيادة تحت مستشفى الشفاء. ثانيا، عدم قدرة الجيش الإسرائيلي الذي يملك أكثر المعدات الاستخباراتية تقدما في العالم على تحديد مكان الأسرى".