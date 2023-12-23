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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

4أخبار التعليم.. جامعة بنها تعلن عن وظائف جديدة .. مديرية تعليم قنا تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
جامعة بنها تعلن عن وظائف جديدة .. اعرف التفاصيل والشروط
أعلنت جامعة بنها ، عن فتح باب التقدم لشغل عددا من الوظائف فى مختلف المستويات من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها وهى وظيفة مدير إدارى لمركز الشهادات بجامعة بنها بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا بالمستوى الوظيفي الأول.

مديرية تعليم قنا تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول
ناقش الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، توصيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى تركزت حول مجموعات الدعم المدرسى قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، موجهاً باستمراريتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، وزيادة فترات المشاهدة داخل المدارس وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على قناة مدرستنا داخل المدارس والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها لما لها من أهمية فى تعزيز العملية التعليمية بهدف توفير المحتوى التعليمي المناسب للطلاب.

دمياط تستقبل رئيس الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية
استقبلت المدرسة المصرية اليايانية بدمياط الجديدة رئيس الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية بمصر  Kawagoe _ Toyohiko والخبير الياباني لدى المدرسة Kuga.

استعدادا لافتتاحه.. رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد مركز خدمات ذوي الإعاقة
 تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد  مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 وذلك بحضور الدكتورة أسماء محمد عيد مدير المركز و الدكتور محمود محارب أمين نائب مدير المركز وأعضاء هيئة التدريس مسؤولي الوحدات الفرعية وممثلين من هيئة أمديست .

خبير: الأنشطة الطلابية بالجامعات في2023 ساعدت على تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم
قالت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن عام 2023 شهد تفجيرًا للطاقة والحيوية في الحياة الجامعية المصرية، حيث شهد انطلاقًا ملفتًا لتنفيذ الأنشطة الطلابية، وانطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب، للمساهمة في تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم ومحاربة الأفكار غير السوية التي تهدد المجتمع، وتشجيع الشباب على التسامح ونبذ العنف، وتحصين الشباب من الأفكار المُتطرفة، ومُحاربة الشائعات، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.

على مستوى الخاصة والأهلية.. الجامعة البريطانية في مصر تتصدر تصنيف الاتحاد العربي
ظهرت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، في صدارة تصنيف الجامعات العربية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية، كما تواجدت بين الخمس وعشرون جامعة الأوائل في العالم العربي، من إجمالي 115 جامعة عربية، تقدمت لهذا التصنيف من ستة عشر دولة.

 

 

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