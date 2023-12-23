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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين بني سويف: تحرير 190 محضرًا بمخالفات والتحفظ على أغذية غير صالحة

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 17  حتى 22 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.      

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية (بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.        

  

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وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 115 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 12 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و37 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و25 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و11 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و7 محاضر لعدم وجود سجل زيارات، و4 محاضر  لعدم وجود ميزان معتمد، و11 محضرًا  لتجميع 263 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.    

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية للجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، ومحضرين  لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين  للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط والتحفظ على طن و435كجم من السكر المخصص لمبادرة تخفيض الأسعار، وذلك بأحد المخازن بغرض احتكارها والتربح غير المشروع، كما تم ضبط والتحفظ على 200كجم سكر تمويني لدى أحد تجار السلع الغذائية، و50 لتر زيت طعام و20 إطار سيارة مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وتم تحرير 5 محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 20 كجم لحوم، و6 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و37 محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

وفي مجال الغش التجاري تم سحب 4 عينات غذائية وأساسية لفحصها معمليًا، و3 محاضر ضد مسئولي محال تجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وفي مجال المواد البترولية، وتم تحرير 14 محضرًا ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ، ومحضر لإدارة طلمبات رصيف بدون ترخيص والتحفظ على ألف لتر مواد بترولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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