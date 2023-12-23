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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تبحث تنفيذ الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي بجامعة شيكاغو

شريفة شريف
شريفة شريف

اجتمعت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع ممثلي جامعة شيكاغو، وذلك لبحث تنفيذ الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي والذي يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد ومؤسس ساويرس للتنمية الاجتماعية وكلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو.


وقالت د. شريفة شريف، إن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي جاء بناء على نجاح الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير قادة مبتكرين واستباقيين لديهم الإطار التحليلي اللازم لرفع كفاءة مؤسساتهم، بما يوفر لكل من القطاعين العام والخاص؛ المهارات اللازمة لتحسين القيادة وتطوير مؤسساتهم للتعامل مع توقعات تغييرات السوق.

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وأوضحت شريف، أن الدفعة الأولى تم إطلاقها في 2019، والدفعة الثانية في مارس 2023، مشيرة إلى أن نموذج البرنامج مبني على المزج بين القطاعين العام والخاص، ويعطى فرصة للمتدربين لمشاركة خبراتهم المختلفة في القطاعات المختلفة، مؤكدة أنه البرنامج الأول من نوعه في مشاركة القطاعين العام والخاص معًا.

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