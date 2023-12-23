أجراس كنائس التشيك تدق حدادا على ضحايا إطلاق النار في جامعة براغ

دقت الأجراس في أنحاء جمهورية التشيك يوم السبت ونكست الأعلام في إطار حداد البلاد على ضحايا أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في البلاد والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا في جامعة براغ.

وأقام رئيس الأساقفة يان غراوبنر قداسًا في كاتدرائية سانت فيتوس الرئيسية في قلعة براغ، والتزمت البلاد دقيقة صمت ظهرًا، مع توقف الناس في الشوارع وسط الأمطار الغزيرة والثلوج، وفي مراكز التسوق أثناء التسوق في عيد الميلاد.

وقام طالب يبلغ من العمر 24 عاما بإطلاق النار بشكل عشوائي في كلية الآداب بجامعة تشارلز في وسط مدينة براغ يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل الطلاب والمحاضرين قبل أن يطلق النار على نفسه عندما أطبقت عليه فرقة من الشرطة في أعلى مبنى المدرسة.

وتبادل الأقارب والأصدقاء والزملاء تعازيهم على شبكات التواصل الاجتماعي. وتم نقل أكثر من 25 شخصا إلى المستشفيات وأصيب 13 آخرون بجروح خطيرة.

وواصل المشيعون إحضار الشموع والزهور إلى نصب تذكارية مؤقتة خارج كلية الآداب وكذلك مقر جامعة تشارلز القريبة في وسط المدينة التاريخي.

وقالت فلاستا روفليك خارج كلية الآداب: 'نحن من مدينة صغيرة جدًا، بالقرب من براغ، من لوني، وقد مات هنا أحد جيراننا، الذين لم يكونوا أصدقاء لنا، في مدينتنا'. 'لقد كانت أستاذة، موسيقى. إنه أمر محزن للغاية. آسف.'

وقالت فيرا إلياسكوفا إن صديقتها كانت في المدرسة أثناء إطلاق النار.

وأضافت: 'كانت في الطابق الرابع مباشرة. ركضت زميلتها إلى بابها وطلبت منها أن تقفل نفسها وتغطي نفسها... غطت نفسها تحت الطاولة'. 'لقد رأيتها بالأمس وشعرت بالأسف عليها. كانت لا تزال ترتعش.'

وأكدت الشرطة إن مطلق النار قتل والده في منزله خارج براغ قبل أن يسافر إلى المدينة يوم الخميس، كما ربط تحليل المقذوفات بين مسدس عثر عليه في منزله وجريمة قتل رجل وطفل عمره شهرين الأسبوع الماضي.

وأوضحت يوم الجمعة إنها كانت تضيق الخناق على الجاني فيما يتعلق بجرائم القتل الأولى لكنها لم تتمكن من الوصول إليه في الوقت المناسب.

وتتمتع جمهورية التشيك، التي يبلغ عدد سكانها 10.9 مليون نسمة، بتخفيف طفيف في قوانين الأسلحة، ويوجد أكثر من 300 ألف شخص يحملون بشكل قانوني حوالي مليون سلاح ناري لأغراض بيع الدفاع والرياضة والصيد. ولا تزال حوادث إطلاق النار الجماعية نادرة، حيث وقع هجومان أصغر في العقد الماضي.

وقال رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان ميلوس فيسترسيل إن البلاد ستناقش بالطبع كيفية منع مثل هذه الهجمات، لكن على المجتمعات الحرة أن تحقق التوازن الصحيح بين الحرية والتنظيم.

وقال إن الأمر الآن هو إظهار التعاطف مع أسر الضحايا، ثم التفكير في سبل تجنب مثل هذه المآسي في المستقبل.

'الأمر متروك لكل واحد منا، ليس فقط للسياسيين أو كيفية تأمين الجامعات، بل يتعلق أيضًا بوسائل الإعلام، وكيف نربي أطفالنا وأحفادنا. أعتقد أن الجميع يدركون ذلك اليوم، عندما يتم تغطية جمهورية التشيك بقطعة قماش سوداء في عيد الميلاد، دعونا نستلهم منها ونستمد منها القوة للمستقبل.'