مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء وقوفه على الطريق الزراعي بالقليوبية

لقى شخص مصرعه صدمته سيارة نقل أثناء وقوفه على جانب الطريق أمام قرية كفر الحصة دائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، حيث فوجئ الأهالي بقيام سائق بالاصطدام به فلقي مصرعه في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع شخص اصطدمت به سيارة على الطريق الزراعي بقرية كفر الحصة بدائرة مركز شرطة بنها حال خروجه من مسجد على الطريق.



وبالفحص تبين أن المتوفى لقي مصرعه بسبب اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على الطريق بعد أداء الصلاة بالمسجد، وتم نقل الجثة للمستشفى واتخاذ الإجراءات.



وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على السيارة وقائدها والتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتولت النيابة التحقيق.