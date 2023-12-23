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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معتز شرف: الحكومة بذلت جهودا مضنية للإرتقاء بالقطاع السياحي

الخبير السياحي معتز
الخبير السياحي معتز شرف

قال الخبير السياحي معتز شرف في تصريحات تلفزيونية، إن مصر بذلت مجهودات مضنية في شتى القطاعات وهو ما حقق مردودا إيجابيا على القطاع السياحي والإرتقاء به، مشيرا إلى أهمية مجهودات الإعلام في الترويج للسياحة باعتباره قطاعا مهما لزيادة الدخل القومي والعملة الصعبة في مصر. 

وأضاف شرف أن آخر  تلك المجهودات تتمثل في تقديم مجلس الوزراء حزمة حوافز مقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع إلى التوسع في الإستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وقدره 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة يهدف لتشجيع القطاع السياحي.

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