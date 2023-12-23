تعليق صادم من سيد عبدالحفيظ على تجديد الأهلي لعلي معلول

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، عن رأيه في قضية تجديد عقد علي معلول، ظهير الفريق.

وأكد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية، أن معلول يعد نجمًا مميزًا، وأشاد بالأرقام المميزة التي حققها مع الفريق، مشيرًا إلى اقترابه من تحقيق رقما قياسيا في كأس العالم للأندية ومشاركته المستمرة في النهائي الأفريقي.

وأكد عبدالحفيظ أن عملية تجديد عقد معلول يجب أن تعتمد على أرقامه وإنجازاته، مشددًا على أهمية الوضوح والصراحة في هذا السياق.

وأضاف أنه يجب إجراء حوار صريح مع معلول حول نوايا النادي في التجديد، سواء لموسم واحد أو اثنين، مؤكدًا أن العلاقة بين الأهلي ومعلول هي علاقة عمل تتطلب الوضوح والشفافية، معقبا،:" المواجهة والوضوح أهم شيء وانا كنادي أبص لمصلحتي سواء عاوز اللاعب يكمل أو لاء.