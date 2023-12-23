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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تمولوا الإبادة الجماعية بفلسطين..مجموعة نسائية تشجع البريطانيين على مقاطعة إسرائيل

صدى البلد

في محاولة للفت الانتباه إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، خرج متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين نظمتهم المجموعة النسائية Sisters Uncut إلى شارع أكسفورد في لندن، وحثوا المتسوقين في عيد الميلاد على مقاطعة العلامات التجارية "الموالية لإسرائيل". 

وشهد الاحتجاج، الذي نظم في البداية بميدان سوهو، عدة مئات من النشطاء وهم يهتفون "فلسطين حرة" قبل أن ينتقلوا إلى شارع التسوق الشهير. 

ووزعت مجموعة العمل المباشر بالمظاهرة منشورات انقل رسالتها، وجاء فيها: "لا عيد ميلاد كالمعتاد في الإبادة الجماعية.. المملكة المتحدة متواطئة.. لا تمولوا الإبادة الجماعية في فلسطين.. قاطعوا إسرائيل". 

 

وفقا لصحيفة جارديان وشبكة سكاي نيوز البريطانية، تسببت المظاهرة في توقف مؤقت لحركة المرور، حيث أعرب المتظاهرون عن مخاوفهم بشأن تصرفات إسرائيل الوحشية في المنطقة.

واستهدفت المجموعة علامة "زارا" على وجه التحديد، مرددين شعارات مناهضة لإسرائيل ودعوا إلى مقاطعة العلامات التجارية التي يعتقدون أن لها علاقات بالكيان المحتل.

وكتب في المنشورات التي وزعتها منظمة Sisters Uncut أن "أكثر من 20 ألف فلسطيني قُتـ.لوا بسبب الحصار الإسرائيلي الوحشي.. ونحن نقول، لا يوجد عمل كالمعتاد تحت الأنقاض.. لقد تم إلغاء عيد الميلاد".

ويسلط الحدث الضوء على التعقيدات والامتداد العالمي للقضية الإسرائيلية الفلسطينية، بالإضافة إلى دور النشاط الشعبي في رفع مستوى الوعي والتأثير على الرأي العام.

 

الموالية لإسرائيل فلسطين حرة لا تمولوا الإبادة الجماعية في فلسطين قاطعوا إسرائيل

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