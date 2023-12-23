خامنئي: يجب منع وصول النفط إلى إسرائيل

قال المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، إنه يجب عدم السماح بوصول النفط وغيره من الأشياء إلى إسرائيل بالتزام مع حرمان مواطني غزة من المياه.

جاء كلام خامنئي على خلفية التهديد الذي أطلقه صباح اليوم أحد كبار أعضاء الحرس الثوري بإغلاق ممرات ملاحية إضافية في الشرق الأوسط، إذا استمر العدوان الإسرائيلي في غزة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وورد هذا الصباح أيضًا تقرير عن هجوم غير عادي على سفينة "مرتبطة بإسرائيل" قبالة سواحل الهند، لكن لم يتم توجيه أي لوم مباشر حتى الآن إلى الحوثيين أو أي طرف آخر.