المكسيك تتعهد للولايات المتحدة بتعزيز جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، إعلان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن حكومته ستعزز جهودها لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وذلك قبيل زيارة يقوم بها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى الاسبوع المقبل إلى المكسيك.

وجاء هذا التعهد بعد يوم من إجراء لوبيز أوبرادور محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الهاتف تناولت هذه القضية.

وقال لوبيز أوبرادور ، إن وضع الهجرة "الطارىء" سيكون محور المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين في مكسيكو سيتي.

المناطق الجنوبية للمكسيك

وأكد أن المكسيك ستعزز إجراءات الاحتواء في المناطق الجنوبية للمكسيك عند الحدود مع جواتيمالا.