مبابي يصدم ريال مدريد مجددا| ماذا فعل؟

كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، استقر بشكل كبير على قرار حاسم خلال شهر يناير المقبل يخص مستقبله مع الفريق الباريسي أوالمغادرة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مجانا.



وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي يريد الاستمرار مع بي إس جي لنهاية الموسم، ولا ينوي التوقيع لناد آخر في يناير المقبل، ويميل للبقاء في فرنسا لحين إشعار آخر رغم أن تعاقده الحالي ينتهي في يونيو 2024.

وقالت ليكيب أيضا: "لا يزال مستقبل مبابي على المدى الطويل غامضا مع وجود العديد من الخيارات المطروحة أمامه".

وأوضحت أن لوائح اللعب المالي النظيف لا تدفع النادي الباريسي أيضا لبيع مبابي مع بداية العام الجديد، لذا فإن احتمالية رحيله في وسط الموسم ضعيفة.

ولفتت إلى أن الكثيرين يتوقعون أن ينضم كيليان مبابي صاحب الـ25 عامًا إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وختمت: "هناك خيارات أخرى حيث هناك مفاوضات مستمرة بين باريس والمقربين من اللاعب، وهناك فرصة لتجديد تعاقده لموسم آخر".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد ذكرت أن الريال سيتعامل بحزم في مفاوضاته مع مبابي، بعد تجارب سيئة عاشها معه سابقا، إذ يريد منه إجابة نهائية قبل 15 يناير المقبل.

كما أشارت شبكة "ديفنسا سنترال" إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرك جيدا الضغوط التي يتعرض لها مبابي، لكنه يتمسك بأن كانون الثانى/يناير المقبل سيكون فرصة اللاعب الأخيرة للانضمام إلى النادي الملكي.

