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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة حماس: فقدنا الاتصال بمجموعة مسئولة عن 5 محتجزين إسرائيليين

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، اليوم السبت، فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 محتجزين إسرائيليين نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة.

ورجحت حركة "حماس" مقتل المحتجزين الإسرائيليين الخمسة جراء غارة إسرائيلية على غزة.

وأفاد الإعلام الحكومي بغزة ، اليوم السبت، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 100 صحفي شهيد، منذ 7 أكتوبر 2023.

ومن جهتها، طالبت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة أوضاع وحقوق الأسرى، بالاضطلاع بمسئولياتهم القانونية، ومتابعة وتسليط الضوء على ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من انتهاكات وتعذيب ممنهج.

ودعت حماس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى الضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني من أجل الكشف عن مصير مئات الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيشهم المجرم من قطاع غزة، ويخفيهم قسريا في سجونه دون معرفة أي معلومات عن أوضاعهم وظروف احتجازهم.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، جلّهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

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