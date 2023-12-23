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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال مسئول عسكري كبير بحماس جنوب غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسؤولا في حركة حماس مسؤولا عن إمداد الجناح العسكري للحركة، خلال غارة جوية في رفح جنوب قطاع غزة أمس، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن حسن الأطرش كان مسؤولا عن توريد وإنتاج الأسلحة لحركة حماس، فضلا عن تهريب الأسلحة من دول مختلفة إلى قطاع غزة، وجاء في بيان جيش الاحتلال أن الأطرش كان يعمل أيضا في إمداد المقاومين بالسلاح في الضفة الغربية، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية الجمعة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في الغارة الجوية.

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