بطنك كبيرة وبتنزف بسهولة.. انتبه انت مصاب بهذا المرض

تتكوّن دوالي المريء، عندما تتكون جلطة أو يظهر نسيج ندبي في الكبد ويتسبب إعاقة تدفق الدم المنتظم إلى الكبد وتختلف خطورة المرض حسب شدته.

وتوجد الكثير من الأسباب وراء حدوث دوالي المريء، لدى الأشخاص وليست قاصرة على مرضى الكبد كما يعتقد البعض لذا يجب على الجميع معرفة أعراضها المبكرة.



ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك عادةً لا تُسبب دوالي المريء أعراضًا ما لم تنزف. تتضمن أعراض نزف دوالي المريء ما يلي:

تقيؤ كميات كبيرة من الدم.



براز أسود أو قطراني أو دموي.



دوار بسبب فقدان الدم.



فقدان الوعي في الحالات الشديدة.



وقد يشك طبيبك في إصابتك بـ دوالي المريء، إذا كانت لديك مؤشرات لأمراض الكبد أو شُخصت إصابتك بتشمع الكبد، وتتضمن هذه المؤشرات:

إصفرار لون الجلد والعينين، ويُعرف باليرقان.



النزف أو حدوث الكدمات بسهولة.



تراكم السائل في البطن، ويُسمى الاستسقاء