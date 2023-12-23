عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: عرضنا فتح حرب شاملة على الاحتلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مسؤول كبير في حزب الله، إن الجماعة عرضت فتح حرب شاملة، لكن حماس لم تعتقد أنها ستوقف العملية في غزة، وصرح نواف الموسوي، المسؤول الكبير في حزب الله، أن حركة حماس تعتقد أن جبهة رئيسية أخرى على الحدود الشمالية لن توقف الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن قناة المنار لبنانية، فقد قال: "سألنا إخواننا في غزة ماذا يمكننا أن نفعل؟ إذا بدأ حرب شاملة في لبنان، هل سيؤدي ذلك إلى وقف الحرب في غزة أم لا؟، وكان ردهم لا، لن يوقفها، فالحرب في غزة لن تنتهي".

وشهدت الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيدا في تبادل إطلاق النار منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، مما أثار مخاوف من اندلاع حريق أوسع نطاقا، وقد تم إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات الحدودية الشمالية، التي استهدفتها منظمة حزب الله مرارا وتكرارا.

 

ومنذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر، قُتل أكثر من 140 شخصاً على الجانب اللبناني، معظمهم من مقاتلي حزب الله، ولكن أيضاً أكثر من عشرة مدنيين، ثلاثة منهم صحافيون، بحسب حصيلة وكالة فرانس برس، وعلى الجانب الإسرائيلي، قُتل أربعة مدنيين وثمانية جنود، بحسب مسؤولين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

موضوعات متعلقة

إسرائيل: طائرة استهداف ناقلة قبالة سواحل الهند انطلقت من إيران مباشرة

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال مسئول عسكري كبير بحماس جنوب غزة

منظمات فلسطينية تنجح في إلغاء عقود ضخمة وإغلاق مصنعين للأسلحة الإسرائيلية ببريطانيا

خامنئي: يجب منع وصول النفط إلى إسرائيل

آثاره مرعبة| القصة الكاملة لمرض "آكل اللحوم" ملتهم الجلد.. وتحرك عاجل من المنظمات الدولية

أسطورة "الضيف" تُرعب تل أبيب| قصة تقارير إسرائيلية تكشف حالة زعيم القسام بعد 7 محاولات اغتيال

كارثة كورونا تحل برأسها من جديد بأوروبا.. كيف كشفت مياه الصرف الحجم الهائل لإصابات كوفيد-19 في ألمانيا؟

تونس كارثة على أوروبا.. حصاد مرير للهجرة غير الشرعية في 2023 .. أرقام صادمة والبؤرة صفاقس

ترشيحاتنا

كبير مستشاري نتنياهو: دعوات جوتيريش لوقف إطلاق النار توفر شريان حياة لحماس

COP28|وزيرة البيئة تشيد بإعلان «اتفاق الإمارات» للعمل المناخي: تعهدات تمويلية بـ85 مليار دولار

حركة سرايا القدس تقصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال شرق خانيونس

مخاوف من تحول فيروس كورونا إلى جرثومة في المعدة.. تفاصيل

على بعد 2500 سنة ضوئية.."ناسا" ترصد شجرة عيد الميلاد بالفضاء

دوي صافرات الإنذار في عسقلان وزيكيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

«زنوبيا» تعود أصولها للملكة كليوباترا.. غزت مصر وعادت مُقيدة بالأغلال |ما قصتها؟

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة عمل الجبنة الريكوتا بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

فيديو

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ