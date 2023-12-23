حزب الله: عرضنا فتح حرب شاملة على الاحتلال

قال مسؤول كبير في حزب الله، إن الجماعة عرضت فتح حرب شاملة، لكن حماس لم تعتقد أنها ستوقف العملية في غزة، وصرح نواف الموسوي، المسؤول الكبير في حزب الله، أن حركة حماس تعتقد أن جبهة رئيسية أخرى على الحدود الشمالية لن توقف الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن قناة المنار لبنانية، فقد قال: "سألنا إخواننا في غزة ماذا يمكننا أن نفعل؟ إذا بدأ حرب شاملة في لبنان، هل سيؤدي ذلك إلى وقف الحرب في غزة أم لا؟، وكان ردهم لا، لن يوقفها، فالحرب في غزة لن تنتهي".

وشهدت الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيدا في تبادل إطلاق النار منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، مما أثار مخاوف من اندلاع حريق أوسع نطاقا، وقد تم إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات الحدودية الشمالية، التي استهدفتها منظمة حزب الله مرارا وتكرارا.

ومنذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر، قُتل أكثر من 140 شخصاً على الجانب اللبناني، معظمهم من مقاتلي حزب الله، ولكن أيضاً أكثر من عشرة مدنيين، ثلاثة منهم صحافيون، بحسب حصيلة وكالة فرانس برس، وعلى الجانب الإسرائيلي، قُتل أربعة مدنيين وثمانية جنود، بحسب مسؤولين.