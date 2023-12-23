وزير التنمية المحلية: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف

عرض اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود المحافظة فى التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، حيث شدد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حسم تلك الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أى حالات جديدة وإزالتها في المهد.



وأوضح محافظ القاهرة فى هذا الشأن أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تتهاون فى التعامل مع المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية التى يتم رصدها وهناك توجيهات بالمتابعة اليومية من رؤساء الأحياء لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد.



وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة ملف المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة فى ظل عمل شركتى (ارتقاء) الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و(انفيروماستر) للخدمات البيئية وتدوير المخلفات ، فيما يخص القيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين، إضافة إلى الجهود المبذولة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا مشروعات البنية التحتية للمخلفات في نطاق المحافظة.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية وجولاته المستمرة علي مدار الأسبوع على جميع المناطق التى تشهد مشروعات قومية جديدة فى مختلف القطاعات بالعاصمة ، مشيراً إلى أهمية المتابعة على مدار الساعة لملف النظافة بالقاهرة وعمل شركتى القطاع الخاص على أرض الواقع فى الأحياء المكلفين بالقيام بأعمال النظافة وجمع المخلفات بهما وكذا استمرار جهود هيئة النظافة والتجميل ورفع التراكمات اليومية من المخلفات والقمامة وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة .

ومن جانبه قدم اللواء خالد عبدالعال خالص شكره لوزير التنمية المحلية للدعم والمتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات الجديدة بالعاصمة بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها.



وفي ختام اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة جهود المحافظة فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة فى عدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.