طوارئ في جامعة عين شمس ..بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وحقيقة حرمان غير المسددين للمصروفات من أداء الاختبارات

تستعد جامعة عين شمس لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تهدف الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلاب لضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، وتأتي هذه الاستعدادات النهائية في إطار الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم.

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، أن الكلية بدات اليوم امنتحانات منتصف العام الدراسي والتى تستمر حتى الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ .

وأكدت الدكتورة حنان كامل ، أن كلية الآداب جامعة عين شمس على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على ٤ فترات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من ٢٢ ألف طالب .



واشارت إلي أن كلية الآداب جامعة عين شمس انتهت من إجراء الاختبارات الإلكترونية لمادة الحاسب الآلى على مستوى برامج كلية الآداب للمستوى الأول ببرامج الساعات المعتمدة وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية المركزية بجامعة عين شمس الكائنة بكلية الألسن والتى استمرت من ١٧ حتى ١٩ ديسمبر، بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة، كما أدى طلاب النظام القديم وطلاب اللجان الخاصة وطلاب مركز الابصار الامتحان بمقر كلية الآداب في المعامل المخصصة لهم، وذلك يوم الخميس ٢١ ديسمبر الجارى.



تتميز خدمة الاختبارات الإلكترونية بحصول الطالب على نتيجة الاختبار فور الفراغ من تسجيل الإجابة، كما تتيح للطلاب معرفة الإجابة النموذجية المفترضة .

ومن جانبه كشفت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس ، عن موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حتى يكون الطلاب على علم به، مشيرة إلى أن امتحانات الترم الأول لطلاب الفرقة الأولى، ستبدأ يوم الأربعاء 10 يناير المقبل.

وأكدت عميد الكلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الامتحانات ستعقد داخل القاعات الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة الجميع، لافتة إلى أن جداول امتحانات الترم الأول 2024 من خلال هذا الرابط اضغط هنا.





صرح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بعين شمس، بأنه سوف يتم إعداد الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير وإعلانه للطلاب من خلال هذا الرابط اضغط هنا ، وتم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية لاستقبال الطلاب الممتحنين والتي سُتعقد في لجان مراعية للإجراءات الوقائية.



وأكد ، على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.



وشدد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات وضرورة ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول .



وأشار إلى أن الكلية تحرص على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث يتم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

وأكد على ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة، وعلى تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى.



وقال الدكتور أحمد جلال، إن امتحانات للفصل الدراسي الأول ستكون حضوريًا بالكلية.

وأوضح أنه يتم نشر جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول على كافة وسائل التواصل الاجتماعي بالكلية، مشددة على أهمية توقيع الطالب في كشف الحضور، وتخصيص مراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه لا صحة لحرمان أي طالبة من أداء الامتحانات، حال عدم سداد المصروفات الجامعية، مُشددةً على أحقيتهن في دخولها، حيث إن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية.

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف لـ"صدى البلد"، أن عددا من الجامعات الحكومية خصصت ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها؛ لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، سواء كانت مصروفات دراسية، أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعليًا عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحرصا من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

ونوهت الدكتورة أميرة يوسف، بأن كل عام دراسي جديد، يشهد فتح باب دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات، وتسليم الأبحاث الاجتماعية؛ للحصول على دعم المصروفات الدراسية.

وأضافت عميدة كلية البنات ، أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط، وليس له علاقة بـ"اشتراك المترو" أو “كارنيه الكلية”.

من جانبه، قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس: إنه لم يتم منع أي طالب أو طالبة من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ بسبب عدم سداد المصروفات، منوها بأنه يتم حجب نتائج الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط.

كما أن إدارة التكافل الاجتماعي، تقوم على مدار السنة بمساعدة الطلاب غير القادرين من جميع كليات الجامعة، على استكمال مراحل التعليم الجامعي على أكمل وجه، حتى يتمكنوا من مواجهة مسيرة الحياة العلمية، وحتى ينشأ كل منهم مواطنا صالحا يخدم الوطن.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع “صدي البلد” موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 27 يناير 2024.