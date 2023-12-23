تزايد الشكوك حول انفصال مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود لسبب مثير.. فيديو جراف

أثار المخرج مجدي الهواري وزوجته الاستايلست دنيا عبد المعبود الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بسبب حذف صورهما والغاء متابعتهما لبعض على "إنستجرام" مع رسائل غامضة، تشير إلى انفصالهما.

كما نشرت دنيا عبر خاصية استوري على صفحتها الشخصية على انستجرام رسالة غامضة اعتبرها الجمهور تأكيد غير مباشر على خبر الانفصال.





علقت دنيا وكتبت نكتفي بهذا القدر من شرف المحاولة" أما المخرج مجدي الهواري فلم يعلق ولكنه اكتفى بإلغاء متابعتها عبر انستجرام ما أثار مزيد من الشكوك حول انفصالهم.





وكان احتفل المخرج مجدي الهواري في شهر أكتوبر الماضي بحفل زفافه من الإستايلست دنيا عبد المعبود وحضر حفل الزفاف عدد من الوسط الفني والأصدقاء المقربين، بعد أن انفصل عن زوجته الأولى الفنانة غادة عادل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: