استشهاد 18 شخصا في غارات إسرائيلية جديدة على وسط قطاع غزة

قال مسؤولون في مستشفى إن 18 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات إسرائيلية جديدة على وسط قطاع غزة اليوم السبت.



وتم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، بحسب ما أفاد الناطق باسم المستشفى د. خليل الدقران.



وقال دقران لشبكة CNN، إن الضحايا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق دير البلح ومخيم النصيرات للاجئين.



وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منزلاً في شارع العشرين شرق المخيم، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 18 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.



السياق الرئيسي: حث متحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان وسط غزة - بما في ذلك مخيم البريج والمناطق الواقعة جنوب وادي غزة، القريبة من النصيرات - على التحرك جنوبًا، محذرًا في بيان أمس الجمعة من أن الجيش الإسرائيلي العمل 'بقوة' ضد حماس.



وانتقد رئيس وكالة الأمم المتحدة الرئيسية العاملة في غزة هذه الخطوة، قائلاً إنه بالنسبة لأكثر من 150 ألف شخص في المناطق المتضررة، 'لا يوجد مكان آمن، ولا يوجد مكان يذهبون إليه'.



قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الأهداف الإسرائيلية في شمال غزة تكتمل 'تدريجياً' وأن تركيز العمليات العسكرية سيتحول جنوباً في المستقبل.



وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على مزيد من المعلومات حول ضربات يوم السبت.



وتقول وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس إن ما يقرب من 20 ألف شخص استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.