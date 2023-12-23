مدينة المسيح في حداد.. احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم أضعفتها حرب غزة

في خروج عن الأجواء الاحتفالية المعتادة التي تغطي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية خلال عيد الميلاد، هذا العام، تُغطى المدينة بانعكاسات كئيبة، دون احتفالات موسيقية، أو مراسم إضاءة الأشجار، أو زخارف باهظة. لقد ألقت الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة بظلالها على ما يعتبر تقليديا وقتا للاحتفال.

في تمثيل مؤثر لتأثير الصراع على المدينة، كشفت كنيسة عيد الميلاد اللوثرية الإنجيلية النقاب عن مشهد المهد مع لمسة قوية ورمزية. الطفل يسوع، الملفوف بالكوفية الفلسطينية – يعبر عن الهوية الفلسطينية - لا يرقد في مهد تقليدي بل وسط الأنقاض، التي ترمز إلى الدمار في غزة.

قال القس منذر إسحاق للنيويورك تايمز، القس الذي تصور مغارة الميلاد المعدلة، "إن الله تحت الأنقاض في غزة، وهذا هو المكان الذي نجد فيه الله الآن".

أصبحت صور الأطفال الفلسطينيين القتلى الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض الغارات الجوية الإسرائيلية رمزا للدمار الواسع النطاق. وبما أن ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة هم من الأطفال، ونحو 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، فإن حصيلة الضحايا بين السكان المدنيين مذهلة.

على الرغم من أن بيت لحم تبعد حوالي 70 كيلومترًا عن غزة، إلا أن السكان يشعرون بارتباط عميق بالصراع. وتواجه المدينة التداعيات الاقتصادية للحرب، والقيود الإسرائيلية المشددة على الحركة، وإلغاء احتفالات عيد الميلاد. وفي الشهر الماضي، حث قادة الكنيسة في القدس التجمعات على التخلي عن الاحتفالات غير الضرورية والتركيز على المعنى الروحي لعيد الميلاد.

تشهد مدينة بيت لحم، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 35 ألف مسيحي، تقاليد عيد الميلاد النابضة بالحياة. ومع ذلك، هذا العام، فإن غياب شجرة عيد الميلاد الشهيرة والزخارف الصامتة على أبراج الكنيسة تؤكد الأجواء الخافتة.

سينطلق موكب البطريرك، وهو تقليد مهم، بصمت هذا العام، دون المرافقة الموسيقية المعتادة. وسيقود بطريرك الروم الكاثوليك الموكب من القدس إلى بيت لحم عشية عيد الميلاد، ويبلغ ذروته في قداس منتصف الليل في كنيسة المهد.

وقد توقفت السياحة، وهي محرك اقتصادي حيوي لبيت لحم، منذ بداية الحرب. وكشف رئيس البلدية حنا حنانيا أن قطاع السياحة، الذي يستقبل عادة ما بين 1.5 إلى 2 مليون زائر سنويا، أصبح الآن مشلولا.

تكبدت الشركات المحلية خسائر كبيرة. وصرح روني فاخوري، مدير دار الضيافة، بخسارة حوالي 27 ألف دولار في الإيرادات منذ بدء الحرب. وحتى لو توقف الصراع، فإن الانتعاش الفوري للسياحة غير مؤكد.

بالنسبة لسكان بيت لحم، تضرب الحرب مناطق قريبة من منازلهم. تحدث يوسف الظلوف، وهو محاسب ومصمم أزياء يبلغ من العمر 22 عاما، عن التجربة المروعة التي عاشها أجداده وعمته في غزة، مؤكدا على التكلفة البشرية للصراع.

بينما تمر المدينة بهذه الأوقات الصعبة، تبقى روح عيد الميلاد داخل جدران الكنيسة، حيث تكون الزخارف بمثابة شهادة على صمود الإيمان وسط أهوال الحرب.