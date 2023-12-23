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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس منها.. أسباب دوالي المريء

دوالي المرئ
دوالي المرئ

يعد مرض دوالي المريء من الأمراض شديدة الخطورة حيث أنها في بعض الأحيان يمكن أن تتسبب في وفاة الإنسان لذا يجب علاجها بسرعة حال الإصابة بها، كما يجب العمل على الوقاية من دوالي المريء من خلال تجنب الأسباب المؤدية لحدوثها. 

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ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم أسباب دوالي المريء ما يلي:

التندّب الشديد بالكبد، الذي يُعرف بالتشمع و يمكن أن تؤدي عدة أمراض بالكبد كعدوى التهاب الكبد، ومرض الكبد الكحولي، ومرض الكبد الدهني، واضطراب قناة المرارة المعروف باسم التهاب الأقنية الصفراوية الأولي إلى الإصابة بالتشمع.


الجلطة الدموية، التي تُعرف بالخُثار ويمكن أن تؤدي الجلطة الدموية التي تصيب الوريد البابي أو التي توجد في الوريد الذي ينقل الدم إلى الوريد البابي، المعروف بالوريد الطحالي، إلى تكوُّن دوالي المريء.


العَدوى الطفيلية. إن البلهارسيا عَدوى طفيلية توجد في أجزاء من إفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وشرق آسيا ويمكن للطفيليات أن تلحق الضرر بالكبد، بالإضافة إلى الرئتين والأمعاء والمثانة والأعضاء الأخرى.

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