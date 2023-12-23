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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعلن مقتل 12 جنديا في الاشتباكات المسلحة مع حزب العمال الكردستاني

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن 12 جنديا تركيا قتلوا خلال اليومين الماضيين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان على منصة الرسائل الاجتماعية "أكس"، إن الجيش نفذ ضربات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى "تحييد" ما لا يقل عن 13 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني اليوم في الاشتباكات المستمرة.

وتستخدم تركيا عادةً مصطلح 'تحييد' للإشارة إلى القتل. 

وقالت الوزارة أيضا إن سبعة قتلوا أمس يوم الجمعة.

وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984.

وتنفذ تركيا بانتظام ضربات جوية في العراق المجاور في إطار هجومها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

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