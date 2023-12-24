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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف أتخطى فشل العلاقة مع أنثى خائنة أو نرجسية؟

كيف اتخطي فشل العلاقة
كيف اتخطي فشل العلاقة مع أثني خائنة أو نرجسية؟

فشل العلاقة مع شريك خائن أو نرجسي يمكن أن يكون تجربة صعبة ومؤلمة، هنا بعض النصائح التي قد تساعدك في تجاوز هذا الفشل والتعامل معه وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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كيف اتخطي فشل العلاقة مع أثني خائنة أو نرجسية؟

قبول المشاعر والألم: من الطبيعي أن تشعر بالألم والغضب والخيبة في مثل هذه الحالات، قم بمعالجة تلك المشاعر وقبولها بدون إنكار، اسمح لنفسك بالبكاء والتعبير عن مشاعرك بطرق صحية.

التركيز على الشفاء الشخصي: اجعل رعاية نفسك أولوية، قم بممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والحصول على قسط كافٍ من النوم، قد تكون من الجيد أيضًا البحث عن أنشطة تهدئة تساعدك على الاسترخاء والتأمل، مثل اليوغا أو التأمل.

البحث عن الدعم العاطفي: تحدث مع أصدقائك المقربين أو أفراد عائلتك حول ما حدث وشعورك بالفشل، استفد من دعمهم واستمع إلى آرائهم ونصائحهم، قد يكون من المفيد أيضًا التحدث إلى مستشار نفسي أو مدرب حياة للحصول على دعم إضافي وتوجيه.

تحديد الدروس المستفادة: حاول النظر إلى الفشل كفرصة للنمو الشخصي، اسأل نفسك ماذا تعلمت من هذه العلاقة وكيف يمكنك تجنب أخطاء مماثلة في المستقبل، قد تكتشف قوتك الشخصية وتتعلم كيف تحمي نفسك من الأشخاص السامين.

الانفصال والانتقال: عندما تكون جاهزًا، قد تحتاج إلى اتخاذ قرار الانفصال عن الشريك الخائن أو النرجسي، قد يكون من الضروري قطع الاتصال والابتعاد عنهم لبناء حياة صحية وإشفاء، حاول التركيز على مستقبلك وتحقيق أهدافك الشخصية.

العفو والتسامح: قد يكون العفو والتسامح هما جزء من عملية الشفاء، قد يساعدك قبول الأمر وإطلاق الغضب والكراهية في تجاوز الألم والتحرر منه، لا يعني ذلك أنك تقبل سلوكهم أو تعود إلى العلاقة، ولكنه يساعدك في تحرير نفسك من العبء العاطفي.

الاستثمار في نموك الشخصي: قم بالاستثمار في نموك الشخصي من خلال تعلم مهارات جديدة وتطوير اهتماماتك واستكشاف أهدافك الشخصية، قد ترغب في الانخراط في الدروس أو الدورات التعليمية، أو قراءة الكتب الملهمة، أو الانضمام إلى مجموعات اجتماعية تشاركك نفس الاهتمامات.

الانتقال ببطء: يجب أن تتذكر أن عملية التعافي والتجاوز تحتاج إلى وقت، لا تتسرع في الانتقال إلى علاقة جديدة بسرعة، امنح نفسك الوقت اللازم للشفاء واستعدادك للتعامل مع علاقة جديدة في المستقبل.

التركيز على الذات والسعادة: قم ببناء حياة تعتمد على الذات وتجلب لك السعادة، اكتشف ما يجعلك سعيدًا وركز على تحقيق أهدافك الشخصية والمهنية، قد تكتشف أنك تزدهر وتنمو بعيدًا عن العلاقة الفاشلة.

أخيرًا، يجب أن تتذكر أن كل شخص له حالة فريدة، وبالتالي يمكن أن تكون الخطوات المذكورة مفيدة لبعض الأشخاص وليست ملائمة للجميع، استمع إلى نفسك وتعامل مع الأمور وفقًا لاحتياجاتك الشخصية، في حالة الشعور بالضياع أو الاكتئاب الشديد، لا تتردد في استشارة مساعدة محترفة مثل مستشار نفسي للحصول على الدعم اللازم.

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