موعد اختبارات الجمباز مواليد 2017 بنين و2018 بنات

جهاز الجمباز، برئاسة الكابتن محمد فؤاد حبيب، أعلن موعد إجراء الاختبارات لاختيار فريقي مواليد 2017 بنين، و 2018، بنات بمقر النادي بالجزيرة وفرع النادي بالشيخ زايد.
حدد الجهاز موعد الاختبارات بمقر النادي بالجزيرة، التي تبدأ في السادسة مساء يوم السبت الموافق 6 يناير المقبل لمواليد 2017 بنين، فيما تقام اختبارات مواليد 2018 بنات، في السادسة مساء يوم السبت الموافق 25 مارس المقبل، على أن يكون التجمع في الخامسة والنصف مساء.
وتقام اختبارات الجمباز في فرع النادي بالشيخ زايد لمواليد 2017 بنين يوم الأحد الموافق 7 يناير المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن يكون التجمع في الخامسة والنصف، فيما تقام اختبارات مواليد 2018 يوم الأحد الموافق 26 مارس المقبل في تمام السادسة مساءً.
وحدد جهاز الجمباز عدة اشتراطات لأداء الاختبارات منها:
• الحضور بالزي الرياضي قبل الموعد بنصف الساعة لتسجيل الأسماء.
• أن يكون اللاعب أو اللاعبة قد شاركا في بطولة الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.
• قيمة الاشتراك الشهري للاعبين الذين سيتم اختيارهم 1000جنية شهريًا بعد إعلان نتيجة الاختبار.
• يتحمل اللاعب الذي سيتم اختياره قيمة اشتراك البطولات والملابس سنويًا.
• يتحمل النادي علاج اللاعبين في حالة إصابات الملاعب الناتجة عن التدريب أو أثناء المباريات.
يقود جهاز الجمباز الدكتور محمد حبيب فؤاد رئيسًا، ويعاونه دكتور كريم علي، المدرب العام لقطاع الرجال، ودكتورة مها حنفي مدربة قطاع الآنسات، والدكتور هشام عبد الحميد مدير المدارس والأكاديميات، ودكتور محمد خطاب نائبًا لمدير الأكاديميات والمدارس، والدكتور حسين البسيوني مدير المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد، وأحمد عاشور نائب مدير المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد.
فيما يضم الجهاز الإداري يحيى الجيوشي مديرًا إداريًا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعمر جمال عباس، شكري رفعت، عمرو المغربي إداريين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد (طبيب الجهاز) والدكتور أحمد علاء والدكتورة هانم محمد إخصائيَا العلاج الطبيعي.