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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد اختبارات الجمباز مواليد 2017 بنين و2018 بنات

الأهلي
الأهلي

جهاز الجمباز، برئاسة الكابتن محمد فؤاد حبيب، أعلن موعد إجراء ‏الاختبارات لاختيار فريقي مواليد 2017 بنين، و 2018، بنات بمقر النادي ‏بالجزيرة وفرع النادي بالشيخ زايد.‏

حدد الجهاز موعد الاختبارات بمقر النادي بالجزيرة، التي تبدأ في السادسة مساء يوم السبت ‏الموافق 6 يناير المقبل لمواليد 2017 بنين، فيما تقام ‏اختبارات مواليد 2018 بنات، في السادسة مساء يوم السبت الموافق 25 مارس ‏المقبل، على أن يكون التجمع في الخامسة والنصف مساء.

وتقام اختبارات الجمباز في فرع النادي بالشيخ زايد لمواليد 2017 بنين يوم الأحد الموافق ‏‏7 يناير المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن يكون التجمع في الخامسة ‏والنصف، فيما تقام اختبارات مواليد 2018 يوم الأحد الموافق 26 مارس المقبل في تمام السادسة ‏مساءً.‏

وحدد جهاز الجمباز عدة اشتراطات لأداء الاختبارات منها:
•    الحضور بالزي الرياضي قبل ‏الموعد بنصف الساعة لتسجيل الأسماء.
•    أن يكون اللاعب أو اللاعبة قد شاركا في بطولة الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.

•     قيمة الاشتراك الشهري للاعبين الذين سيتم اختيارهم 1000جنية شهريًا بعد إعلان نتيجة الاختبار.

•    يتحمل اللاعب الذي سيتم اختياره قيمة اشتراك البطولات والملابس سنويًا.

•    يتحمل النادي علاج اللاعبين في حالة إصابات الملاعب الناتجة عن التدريب أو أثناء المباريات.

يقود جهاز الجمباز الدكتور محمد حبيب فؤاد رئيسًا، ويعاونه دكتور كريم علي، ‏المدرب العام لقطاع الرجال، ودكتورة مها حنفي مدربة قطاع الآنسات، والدكتور هشام عبد الحميد مدير المدارس والأكاديميات، ودكتور محمد خطاب نائبًا لمدير الأكاديميات والمدارس، ‏والدكتور حسين البسيوني مدير المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد، وأحمد عاشور نائب مدير المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد.‏
فيما يضم الجهاز الإداري يحيى الجيوشي مديرًا إداريًا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعمر جمال عباس، شكري رفعت، عمرو المغربي إداريين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد (طبيب الجهاز) ‏والدكتور أحمد علاء والدكتورة هانم محمد إخصائيَا العلاج الطبيعي.‏


 

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