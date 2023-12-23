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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أماكن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ كلية البنات جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس، أماكن لجان جميع الفرق لاختبارات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجاري .

وأكدت كلية البنات جامعة عين شمس، أن الكلية قامت بنشر الجداول وأماكن اللجان للطالبات لسهولة الوصول إلي اللجان اضغط هنا لمعرفة اماكن اللجان وأرقام الجلوس اضغط هنا.

وقالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه لا صحة لحرمان أي طالبة من أداء الامتحانات، حال عدم سداد المصروفات الجامعية، مُشددةً على أحقيتهن في دخولها، حيث إن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية.

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف لـ"صدى البلد"، أن عددا من الجامعات الحكومية خصصت ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها؛ لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، سواء كانت مصروفات دراسية، أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعليًا عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحرصا من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

ونوهت الدكتورة أميرة يوسف، بأن كل عام دراسي جديد، يشهد فتح باب دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات، وتسليم الأبحاث الاجتماعية؛ للحصول على دعم المصروفات الدراسية.

وأضافت عميدة كلية البنات ، أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط، وليس له علاقة بـ"اشتراك المترو" أو “كارنيه الكلية”.

من جانبه، قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس: إنه لم يتم منع أي طالب أو طالبة من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ بسبب عدم سداد المصروفات، منوها بأنه يتم حجب نتائج الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط.

كما أن إدارة التكافل الاجتماعي، تقوم على مدار السنة بمساعدة الطلاب غير القادرين من جميع كليات الجامعة، على استكمال مراحل التعليم الجامعي على أكمل وجه، حتى يتمكنوا من مواجهة مسيرة الحياة العلمية، وحتى ينشأ كل منهم مواطنا صالحا يخدم الوطن.

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