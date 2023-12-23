أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

نجح أتلتيكو مدريد في الفوز على ضيفه إشبيلية بهدف نظيف، اليوم السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل للفريق المدريدي ماركوس يورنتي مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني، بتسديدة قريبة من داخل المنطقة.

وضرب فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنها أعادت الفريق لمساره الطبيعي بعد خسارة وتعادل في آخر جولتين.

كما أن الأتلتي سيذهب لفترة التوقف الشتوي بسبب أعياد الميلاد وهو في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

بينما استقبل إشبيلية، خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سانشيز فلوريس، وهي الخسارة الثالثة في آخر 5 مواجهات، والثامنة هذا الموسم.

وتجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز 15، ولا يفصله عن منطقة الخطر سوى 3 نقاط فقط.