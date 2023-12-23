عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم تعد هناك حياة..مشاكل هذه البلدة المحطمة في غزة لن تحل بالمساعدات

صدى البلد

في أعقاب قرار الأمم المتحدة الأخير الذي يهدف إلى تقديم المزيد من المساعدات إلى غزة، يرسم الواقع على الأرض صورة صارخة من اليأس بدلاً من الأمل لشعب هذه المنطقة التي مزقتها الحرب. ولم يلق القرار، الذي يفتقر إلى دعوة لإنهاء الصراع الدائر، صدى جيدا في غزة، حيث أعرب الكثيرون عن خيبة أملهم واعتبروا تصويت الأمم المتحدة "عديم الفائدة". 

 

وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أعربت أمل زقوت في رفح عن خيبة أملها قائلة: "لا أستطيع أن أتخيل أن الناس يمكن أن يوافقوا على القتل المتواصل في غزة". وتعكس المشاعر السائدة على الأرض شعوراً عميقاً باليأس، حيث يكافح سكان غزة للتعبير عن عمق معاناتهم.

 

كشف صحافيون في الشمال، أرسلوا لقطات من بلدة بيت لاهيا المدمرة إلى سكاي نيوز، عن حجم الدمار. وقال أحد السكان عاطفياً: "ما تراه يدمع عيناك، لقد دمروا المنطقة بأكملها. انظر إلى هذا الطفل، لقد تحللت جثته. لم تعد هناك حياة هنا، ولم تعد هناك منازل - هل تستطيع رؤية أي منها؟" لم يبق شيء."

 

غزة، التي كانت معروفة ذات يوم بكرم ضيافتها، ومأكولاتها النابضة بالحياة، وشواطئها على البحر الأبيض المتوسط، أصبحت الآن في حالة خراب. فقد دمرت الدبابات الإسرائيلية الأراضي الزراعية، وتحولت الأحياء إلى أنقاض، ويعاني السكان مما تصفه الأمم المتحدة بـ "الجحيم على الأرض". وتشمل الظروف القاسية تدفق مياه الصرف الصحي إلى البحر، والشوارع الممتلئة بالقمامة، والمستشفيات غير العاملة، ومخيمات الخيام المؤقتة التي تحولت إلى حفر موحلة للموت والمرض والاكتئاب.

 

ورغم أن احتمال تقديم المزيد من المساعدات يلوح في الأفق، فإن استمرار الحرب يلوح في الأفق أيضاً، مع إصرار إسرائيل على مواصلة العمليات العسكرية إلى أن يتم استئصال حماس من غزة. ويبدو أن قرار الأمم المتحدة، بدلاً من تقديم بصيص من الأمل، كان سبباً في تعميق الشعور بخيبة الأمل بين أهل غزة، الذين ما زالوا يعانون من العواقب المدمرة للصراع الدائر.

غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

حكم التيمم للجنب في البرد الشديد.. دار الإفتاء: جائز بشرط

الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: الرئيس السيسي أعاد الحياة لذوي الهمم

1-1.. صلاح يسجل هدفا عالميا في مرمى آرسنال لـ ليفربول

متى ينتهي تخفيف أحمال الكهرباء؟.. الحكومة تكشف الحقيقة

بعد توديع المونديال| بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي

عودة الكمامة.. تحرك برلماني بسبب متحور كورونا الجديد J1.N


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

بطنك كبيرة وبتنزف بسهولة.. انتبه انت مصاب بهذا المرض

فيديو

تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ