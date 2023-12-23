إعادة هيكلة.. برلماني يُوجّه رسالة لوزير الطيران بعد تراجع تصنيف الشركة |فيديو

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن شركة مصر للطيران تحتاج لـ إعادة هيكلة، وتغيير بعض الشخصيات التي تدير الشركة، وذلك بسبب تصنيف سكاي تراكس العالمي لشركات الطيران.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن شركة مصر للطيران لا تخدم على مصر فقط، بل تخدم على دول القارة الأفريقية، والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن شركة مصر للطيران هي القومية لـ أفريقيا، ولذلك على الشركة أن تقوم بالتطوير من نفسها، وعلى وزير الطيران أن يوضح أسباب هذه التراجعات، وأن ما يحدث يؤثر على صورة مصر ويؤثر على الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيناقش طلبات الإحاطة، وأنه سيكون هناك قرارات هدفها في النهاية خدمة الاقتصاد المصري، ولذلك على وزير الطيران العمل على أن تتقدم الشركة.