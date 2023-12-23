الأهلي يصل الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري |شاهد

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار أبو ظبي بدولة الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.

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