حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون في 4 محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط والمنيا بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت الحملات في أسيوط عن ضبط 53 قضية سلاح نارى ضُبط خلالها (15 بندقية آلية- 28 بندقية خرطوش- 31 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (53 متهما لـ 42 منهم معلومات جنائية") وضبط (10) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها 2,670 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 10متهمين لـ 9 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (527) حكما قضائيا متنوعا.

في أسوان، جرى ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,300 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الشابو).. بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية وضبط (3) قطع سلاح نارى (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ عدد (832) حكما قضائيا متنوعا.

في دمياط، جرى ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 11 كيلو جراما لمخدر البانجو و8 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 6 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

وفي المنيا تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ 23 حكما قضائيا متنوعا.