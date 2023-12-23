مصرفى: كبح جماح التضخم بآلية أسعار الفائدة يؤتى ثماره على المدى البعيد

قال علاء علي الخبير المصرفي، إن تحقيق التوازن بين السياسات المالية والسياسات النقدية أمر غاية في الأهمية.

وأضاف علاء علي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أنه لا يمكن الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم لأن ذلك يقضي على الاستثمار.

نقص سلاسل

وأوضح الخبير المصرفي، أن الاقتصاد يعاني من نقص سلاسل الإمداد منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع أسعار الطاقة عالميا، معقبا: "مدخلات الإنتاج إما انخفضت في السوق، أو متوفر بسعر مرتفع".



وأكد الخبير المصرفي، على ضرورة العمل على إصلاح سريع في جانب ما يحتاجه السوق لأن الاعتماد على كبح جماح التضخم بآلية أسعار الفائدة يؤتي ثماره لكن على المستوى البعيد.