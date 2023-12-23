بعد تهديد «بن جفير»|هل ستنتهي حقبة حكومة نتنياهو السوداء؟.. خبير شئون إسرائيلية يجيب

قال أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أطلق يوم أمس تهديدًا بأنه يود تفكيك الحكومة الإسرائيلية الانسحاب منها مما يؤثر على انهيارها.

وأضاف خبير الشؤون الإسرائيلية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا التهديد تلاه استطلاع للرأي نشرته صحيفة “معاريف” والذي أوضح بأن 45 مقعدًا فقط هي التي ممكن أن تحصل عليه حكومة الاحتلال في حالة التصويت، أي أن 70 مقعدًا ضد هذه الحكومة، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى انهيار الحكومة وذهابها إلى البيت نهاية لهذه الحقبة السوداء في تاريخ المنطقة.

وأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق الصلاحيات التي منحها لنفسه منذ أن ذكر على الائتلاف الحكومي حكومة حرب، لذلك فهو يعي تمامًا بأن عملية حجب تصويت حجب ثقة في الكنيست ستسقط هذه الحكومة، لذلك هو ذهب إلى تقصير مدة أعمال الدورة الحالية إلى أقصر مدة ممكنة وذلك تجنبًا لأي عملية تصويت لحجب الثقة قد تطيح بحكومته.