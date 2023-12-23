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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة إسترالية تخسر تحويشة عمرها بطريقة صادمة..كم فقدت؟

فتاة
فتاة

في واقعة غريبة،  فقدت فتاة أسترالية تحويشة العمر، والتي تقدر بما يقرب من 35 ألف دولار، بعد وقوعها ضحية لعملية احتيال محترفة عبر رسالة بريد إلكتروني.

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وكانت راشيل دي كانديا (28 عامًا)، قد تلقت رسالة بريد إلكتروني في أكتوبر، ورد فيها أنه تم تحصيل رسوم خدمة نتفليكس مرتين عن طريق الخطأ، وتمت مطالبتها بتأكيد بياناتها المصرفية لاسترداد المبلغ الذي تم تحصيله بالخطأ.

الفتاة الاسترالية راشيل دي كانديا، فيتو
وعقب أسبوع، تلقت مكالمة من شخص مجهول يدعي أنه من فريق الحماية من الاحتيال والأمن، أبلغها بأن بطاقاتها المصرفية وحساباتها قد تعرضت للاختراق، وتم إرسال مندوب مزيف إلى منزلها طالبها بتسليم بطاقات الخصم "المخترقة" الخاصة بها


ورغم من شكوكها، إلا أن راشيل سلمت المندوب بطاقاتها التي تعود لبنكي "إن إيه بي" و"ويست باك"، على أمل أن تنتهي مشكلتها بهذا الإجراء، إلا أن هذه كانت بداية محنتها، حيث بدأ المحتالون باستخدام بطاقاتها في التسوق وشراء هدايا من آبل وهواتف آيفون، وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي حتى تم استنفاد كل مدخراتها التي بلغت 35 ألف دولار والتي كانت تنوي استخدامها في دفع وديعة لشراء منزل أحلامها.


الفتاة لم تدرك خطأها حتى تحدثت إلى صديقها في وقت لاحق من ذلك المساء، قبل أن تقوم بإبلاغ البنوك والشرطة بالأمر على الفور.
ووفق المصادر، فقد ألقت الشرطة القبض على أحد المحتالين المتورطين في العملية، وتمكن بنك "إن إيه بي" من إنقاذ مبلغ 5000 دولار من أموال راشيل

فتاة

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