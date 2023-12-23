صنداي تايمز: معركة نتنياهو المقبلة هي إنقاذ وجوده السياسي

مع دخول العدوان الإسرائيلي في غزة أسبوعه الحادي عشر، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معركة سياسية صعبة على جبهات متعددة، مع تحول الرأي العام ضده وضد قيادته.

من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد، مع وجود بند حاسم في جدول الأعمال وهو تسمية الصراع المستمر، مما يمثل محاولة نتنياهو الثانية لتأطير السرد.

وفقا لما نشرته صنداي تايمز، في خطوة انتقدها الكثيرون، أطلق نتنياهو عليها في البداية اسم "حرب السيوف الحديدية"، وهو المصطلح الذي فشل في الحصول على صدى لدى الجمهور الإسرائيلي أو جذب انتباه المسؤولين العسكريين.

ويعكس اختياره الحالي "حرب التكوين" محاولة للنأي بنفسه عن الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، وتشكيل التصور العام. ومع ذلك، فإن المشاعر العامة لم تتغير إلى حد كبير، حيث تحمل الأغلبية نتنياهو المسؤولية عن الأزمة.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع كبير في الدعم لحزب الليكود بزعامة نتنياهو، مما يزيد من احتمال تولي وزير الدفاع السابق بيني غانتس دور رئيس وزراء إسرائيل المقبل. ويظل نتنياهو، الذي يدرك الجبل السياسي الذي يتعين عليه تسلقه، حازماً في تصميمه على البقاء في السلطة.

المشاكل السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء تسبق الصراع، والناجمة عن لوائح اتهام بالفساد واحتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وعلى الرغم من فوزه بأغلبية لصالح ائتلافه، واجه نتنياهو تحديات في الحفاظ على سيطرته، تفاقمت بسبب الاحتجاجات العامة ضد برنامج الإصلاح القانوني المثير للجدل لحكومته.

الآن يقود نتنياهو حكومة حرب، ويجد نفسه متفوقًا على جنرالات الجيش الإسرائيلي السابقين، بما في ذلك غانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وغادي آيزنكوت. وفي حين أن مشاركة نتنياهو في القرارات العسكرية اليومية محدودة، فقد كان نشطا في المناورات السياسية، والتعامل مع المستشارين والصحفيين وزعماء العالم، بهدف تأمين مستقبله السياسي.

في الأيام المقبلة، تلوح في الأفق قرارات حاسمة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك توقيت تقليص الهجوم البري في غزة. ومع عدم هزيمة حماس بشكل كامل، فمن المتوقع أن تشن حملة أكثر قدرة على الحركة، وسوف يكون للقرارات المتعلقة بهدنة مؤقتة من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وتسليم المساعدات الإنسانية عواقب سياسية.

يلعب الضغط الدولي، وخاصة من إدارة بايدن، دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجية إسرائيل بعد الحرب. وبينما يعارض مستشار نتنياهو للأمن القومي علناً فكرة سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، يقترح موقفاً أكثر دقة، مما يشير إلى الاستعداد للعمل من أجل تشكيل هيئة حكم فلسطينية معتدلة.

نتنياهو عالق بين المصالح المتضاربة داخل ائتلافه والحاجة إلى الدعم الأمريكي المستمر. ومع ارتفاع المخاطر، فإن خطواته التالية لن تؤثر فقط على مسار الحرب غير المسماة، بل ستحدد أيضًا مصيره السياسي، وإرثه، وربما حريته. ويبقى السؤال ما إذا كانت أهداف نتنياهو السياسية تتماشى مع المصالح الفضلى للشعب وسط الأزمة المستمرة.