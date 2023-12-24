أخبار التعليم.. توظيف 500 طالب من أكاديمية السويدي بالدول الأوروبية واحذر حالات محضر الغش بالامتحانات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حقيقة حرمان غير المسددين للمصروفات من أداء الامتحانات بجامعة عين شمس

يتعسر بعض الطلاب في الجامعات المصرية، في دفع المصروفات الدراسية بالجامعة، لأسباب عدة، وقد لا يعرف الكثيرون منهم بوجود إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والتي تقدم الدعم إلى الطلاب المحتاجين ماديًا، مع مراعاة أن تكون حالتهم الاجتماعية تستلزم الدعم.

بمشاركة 13 شركة محلية وعالمية.. ألسن عين شمس تنظم يوما للتوظيف

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة ورابطة الخريجين بالجامعة، يوم التوظيف للكلية، بمشاركة ١٣ شركة عالمية و محلية.

وزير التعليم يشهد تخرج الدفعة العاشرة لأكاديمية السويدي: الدول الأوروبية تشغل 500 طالب

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، احتفالية تخرج الدفعة العاشرة من طلاب أكاديمية السويدي، والتي يبلغ عدد طلابها ٣٥٠ طالبا وطالبة، وأقيمت بمقر مؤسسة السويدي إلكتريك بالتجمع الخامس.



محظورات على طلاب الجامعات في امتحانات الفصل الدراسي الاول

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس عن قائمة المحظورات التي يتم حظر استخدامها داخل قاعات امتحانات الجامعات، في إطار جهود مكافحة الغش وضمان نزاهة العملية التعليمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات حكومية لتعزيز النزاهة والجودة في الامتحانات الجامعية.



لطلاب الجامعة .. احذر محضر غش فى هذه الحالات بامتحانات الترم الأول



وجهت كلية الزراعة بجامعة عين شمس تحذيرات للطلاب، من بينها يجب على كل طالب إحضار الكارنيه أو بطاقة الهوية الخاصة به ولن يسمح بدخول قاعة الامتحان دونها ، وعلى الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه وفرقته وقسمه في الجزء المخصص لذلك في كراسة الإجابة

حصاد عام 2023| الخسوف.. القمر الدموي يظهر لمرتين خلال سنة

تزينت السماء خلال عام 2023 بالعديد من الظواهر الفلكية الفريدة منها، التى لا تكرر بشكل كبير ويحرص عدد كبير من البشر على متابعتها ومشاهدتها ورصدها وتصويرها وهى ظاهرة خسوف القمر.

للعام الخامس .. انطلاق مسابقة فني مبتكر لطلاب التعليم الفني

أعلن محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف عن إطلاق مسابقة فني مبتكر لطلاب التعليم الفني للعام الخامس.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إلى أن مسابقة فني مبتكر لطلاب التعليم الفني هي مسابقة سنوية لريادة الأعمال والابتكار وتهدف إلى دعم رواد الأعمال والمبتكرين من طلاب وطالبات التعليم الفني.