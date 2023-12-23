خبير استراتيجي: التوترات في البحر الأحمر رسالة من إيران للعالم

قال اللواء بحري ممدوح الإمام، الخبير الاستراتيجي، إن جميع الأطراف لا يريدون أي حروب إقليمية، وإن التوترات في البحر الأحمر، هي رسالة من إيران بأنها قادرة على إشعال المنطقة أو تهدئتها.

وأضاف ممدوح الإمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أن هناك حربا إقليمية تلوح في الأفق؛ لأن تداعياتها على الجميع ستكون خطيرة، وأن التحالف الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين البحر الأحمر؛ هي مجبرة عليه.

أهم ممر مائي

أكد ممدوح الإمام، أن قناة السويس هي أهم ممر مائي في العالم، ويمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وعندما يكون هناك خطر بالبحر الأحمر؛ فهذا يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن، وبالتالي ارتفاع أسعار البضائع، منوها بأن تجنب النقل عبر البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر.

وواصل: "الحاوية 20 قدما من الصين لأوروبا، زادت تكلفة النقل عليها ألف دولار، ورغم أن الخطوط الملاحية تخشى على سفنها، وتتجنب العبور من البحر الأحمر بسبب الثورات، لكن على المدى الطويل الاقتصاد العالمي لن يتحمله".