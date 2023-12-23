الزيتون يبكى على الشجر والتطرف يهدد أصحابه والسياج جريمة بلا حل منذ عقدين.. الحصاد المحرم جريمة إسرائيلية بحق فلسطين

في هذا الوقت من العام، عادة ما يعمل مزارعو الزيتون الفلسطينيون بجد في بساتينهم. ولكن خلال موسم الحصاد هذا، لا يستطيع المزارع ثائر الطاهر البالغ من العمر 35 عاماً من الضفة الغربية أن ينظر إلا من بعيد إلى بساتين الزيتون التي يملكها على سفح التل. وبسبب الحرب في غزة، لم يتمكن من الوصول إلى أرضه، ويقول وهو يشير إلى حاجز يمتد عبر التضاريس الجبلية القاحلة: "هل ترى السياج هناك؟"، توقف الطاهر على جانب الطريق المتعرج المؤدي إلى قريته بيتونيا، "هل ترى أشجار الزيتون هناك على التل على الجانب الآخر من السياج؟" هو يقول، "كل هذه الأراضي هي أراضي بيتونيا التي لا يمكن الوصول إليها".

فلا يمكن الوصول إليها لأن الأرض تقع على الجانب الآخر من الجدار الذي يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل، وحتى في الأوقات العادية، يكون موسم الحصاد محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمزارعين الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من الجدار، فلا يُسمح لهم بالوصول إلى أشجار الزيتون إلا لعدد محدود من الساعات والأيام، وفي هذا العام، لم تعن الحرب بين إسرائيل وحماس سوى القليل من إمكانية الوصول على الإطلاق، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية.

عقدان من الزمن وجدار يمنع الحق عن أصحابه

ووفقا للصحيفة الامريكية، فقد بنت إسرائيل الجدار قبل عقدين من الزمن، على خلفية الانتفاضة الفلسطينية والتفجيرات الانتحارية المتكررة المعروفة باسم الانتفاضة الثانية، وفي المناطق الحضرية، يبلغ طول الحاجز 22 قدمًا، فهنا، هناك سلك شائك، وسياج مكهرب، ويمتد الجدار الدائري الذي يبلغ طوله 440 ميلا إلى أراضي الضفة الغربية – بما في ذلك معظم الأراضي التي يقول الطاهر إنه ورثها عن جده.

فيما تقول جيسيكا مونتيل، وهي مدافعة إسرائيلية عن حقوق الإنسان، تعمل منظمتها "هاموكيد" أو "الخط الساخن" على تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم: "قبل عشرين عامًا، عندما تم الكشف عن هذا المسار من الجدار العازل لأول مرة، كان المجتمع الدولي بأكمله في حالة غضب، بسبب الأراضي الزراعية التي قطعها الجدار، وقد قدمت الحكومة الإسرائيلية الكثير من الوعود بأن هذا لن يعطل بأي حال من الأحوال الأشخاص الذين يعيشون على طول الطريق، ولكن هذا بالضبط ما فعله الجدار، كما تقول لإذاعة NPR في مكتبها في القدس الشرقية، وتوضح أن ذلك قد عزل الفلسطينيين عن ما يزيد قليلاً عن 9% من أراضيهم، وتتمحور حياة المزارعين الآن حول نظام التصاريح وجداول الوصول التي تحدد متى سيفتح الجنود الإسرائيليون بوابات الجدار.

مراحل الذل حتى الوصول للأرض .. وغلق تام بعد 7 أكتوبر

ويشرح الطاهر كيف أنه في الأوقات العادية، يتعين على المزارعين الفلسطينيين التسجيل لموسم قطف الزيتون، ويقول: "تأتي في الصباح الباكر عند البوابة، ويتحقق الجنود من هويتك ويسمح لك بالوصول إلى بساتينك"، ويضيف أنه لا أحد يمر إذا لم يكن اسمه مدرجا في القائمة، والعائلات مقيدة بعدد معين، يتذكر أنه ذهب إلى نفس الأرض مع والده عندما كان صبيا، قبل بناء الجدار، ويقول: "في الصباح، كنا نفحص العنب، والزيتون، وفي فترة ما بعد الظهر، كنا نذهب لقطف التين، فقد كانت الحياة في بيتونيا تتمحور حول الزراعة وكنا قادرين على الذهاب إلى أراضينا مرتين في اليوم".

ناصر الخطيب، البالغ من العمر ثمانية وأربعين عاماً، وهو أيضاً مزارع زيتون وصديق الطاهر، يعتبر الزراعة غريزة موروثة عن أسلافه، ويقول الخطيب إن 17.000 ياردة مربعة من بساتين الزيتون الخاصة به تقع خلف الجدار العازل، ولا يمكنه أبدًا الاعتناء بها بشكل صحيح، ويقول: "ليس لدينا ما يكفي من الوقت في بساتيننا، ولا نستطيع أن نأخذ الأدوات التي نحتاجها، فإذا كنت أحمل مقصاً، لا يُسمح لي بأخذه. فهم يعتبرون أنه قد يشكل خطراً على الآخرين"، وخلال موسم قطف الزيتون النموذجي، تُفتح البوابات ويتمكن المزارعون من الوصول إلى أراضيهم لمدة 40 يومًا تقريبًا، من الصباح الباكر حتى المساء، ولكن بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، لم يُسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل، ولكن مونتيل يشير إلى أن "هؤلاء المزارعين لا يريدون دخول إسرائيل. إنهم يريدون دخول أراضي داخل الضفة الغربية، على الجانب الآخر من الجدار العازل".

المحكمة على هوى الرؤى العسكرية

قدم موقع HamoKed التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لفتح البوابات أمام المزارعين، وفي الأسبوع الماضي، تم رفض هذا الالتماس، وردت الحكومة بأن القيود المفروضة على الحركة كانت نتيجة الوضع الأمني ​​"غير العادي" و"المعقد" بسبب الحرب، وقالت إن الوضع تتم مراجعته يوميا من منطلق الرغبة في العودة إلى الروتين، لكن مونتيل يقول إن الوقت قد فات على الأرجح بالنسبة للمزارعين الفلسطينيين، وتقول: "هناك نافذة صغيرة لإنهاء حصاد هذه البساتين، فإذا لم يتمكنوا من الوصول، فسوف يخسرون ما يعادل دخل عام كامل.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، يقول مزارعو الزيتون الفلسطينيون إنهم يواجهون أيضًا مضايقات متزايدة من المستوطنين الإسرائيليين هذا العام، ويقول الخطيب إن المستوطنين يتواجدون دائمًا في وقت الحصاد، ويوضح: "يأتون كل عام عندما ندخل لقطف أشجارنا، فنحاول تجنبهم، لكن الجو يصبح متوترا للغاية، فإنهم يلتقطون صورا لنا ويقومون باستمرار بأشياء لإزعاجنا وإزعاجنا".

المستوطنين يستغلون مناخ الخوف لتعزيز أجندتهم السياسية

فيما يقول روي يلين، رئيس قسم التوعية في منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، إن المستوطنين، الذين تسلح الدولة الكثير منهم، يستغلون الآن مناخ الخوف الجديد في إسرائيل لتعزيز أجندتهم السياسية. ووردت تقارير عن أعمال عنف وترهيب للمزارعين الفلسطينيين، حيث قام المستوطنون باقتلاع وحرق أشجار الزيتون، ويقول إن إسرائيل تدعي أن الجدار يهدف إلى حماية المستوطنات اليهودية.

وتابع: "لكن الأمر يتعلق في الأساس بسرقة الأراضي الفلسطينية، فعندما يمنعون الناس من الذهاب إلى أراضيهم، فإنهم يعززون وجودهم على هذه الأراضي"، ويقول محمد علوان، نائب رئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين، إن قطاع الزيتون ومشتقاته يشكل أكبر قطاع اقتصادي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، فهم يقتلعون شجرة واحدة، ونحن نزرع عشرة، ولكن الامر كذلك أعمق من فكرة الاقتصاد، فالزيتون وأشجار الزيتون رمز ثقافي، فنحن نعزز الوجود الفلسطيني على الأرض، رمزيا وواقعيا، فما بين 50% إلى 90% من دخل المزارعين في هذه المنطقة يأتي من الزيتون.