عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم التكلف والإسراف في إكرام الضيف .. باحث بالأزهر يجيب

الضيوف في وليمة
الضيوف في وليمة

عقد الجامع الأزهر الشريف اليوم، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين. 

وحاضر في الملتقى الشيخ محمد أبو جبل، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد المجيد، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف.

قال الشيخ محمد أبو جبل، إن "التكلّف" يعني كل قول أو فعل لا يؤتَى منه نفع أو مصلحة، وهذا يبين بأن ضده اليسر والسماحة قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وقال أيضًا فى محكم التنزيل: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ "وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ  ماخُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما".

وبيّن أبو جبل ، أن عدم التكلف واليسر موجود فى التشريع الإسلامي، فالصلاة مثلاً شُرعت بعدد معين وفى أوقات محددة لا ينشغل بها المسلم عن عمل ولا ترهقه ولا تبعده عن مصلحة، وإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها قائماً صلى قاعداً فإن لم يستطع فعلى جنبه ، وهكذا بقية العبادات، "فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال نُهينا عن التكلف".

وتابع: من مظاهر التكلف المنهى عنه، التكلف للضيف، فالضيف يقدَّم له مما فى البيت بدون إسراف أو تقتير كما روى عنه ﷺ فى حديثه الشريف أن طعام الواحد يكفى لاثنين وطعام الاثنين يكفى الأربعة وطعام لأربعة يكفى لثمانية، وذلك ببركة الاجتماع  وبفضل اليسر والتوسط فى الأمور، مؤكدا أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما جاء  فى حديث المصطفى ﷺ  فى وصيته يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.

من جانبه، تناول الدكتور محمد عبد المجيد، شرح الإستثناء، حيث قام بتعريفه وبين حالات إعرابه ومواضعه، ودلل على ذلك بالأمثلة التوضيحية، وفي نهاية الملتقى، اختتم الباحثان حديثهما بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الموضوع، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعاً لهم على المشاركة.

يذكر أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، ويتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد تعامل الحكومة مع الحرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: 93 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم

أحمد موسى عن سد النهضة: عندنا رئيس ودولة قادرين على حماية حقوقنا..فيديو

الهلال الأحمر الفلسطيني: الحديث عن مجاعة في غزة لا يحمل أي مبالغة

لا مساس بحصة مصر.. عضو وفد تفاوض سد النهضة يكشف توصيات الرئيس

الرئيس الأمريكي: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ