عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

بايدن
بايدن

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة، بحسب البيت الأبيض.

وقال بايدن  لم أطلب من نتنياهو خلال اتصال اليوم وقف إطلاق النار في غزة  

وأعرب نتنياهو عن تقديره للموقف الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب بيان للزعيم الإسرائيلي على موقع “إكس” المعروف سابقا بتويتر.

وأضاف البيان أن 'رئيس الوزراء أوضح أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق كافة أهدافها'.
وهذه هي المكالمة السابعة عشرة بين الزعيمين منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في 7 أكتوبر. وتحدثا آخر مرة في 7 ديسمبر، بحسب إحصاء شبكة سي إن إن.

بعض المعلومات الأساسية: وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس، وزيادة المساعدات لغزة وخلق الظروف التي من شأنها أن تسمح بنهاية مستدامة للقتال، وإنهاء أيام من المفاوضات المغلقة.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. السفير الأمريكي. وأعلنت ليندا توماس جرينفيلد في وقت متأخر من يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستدعم هذا الإجراء بعد التصويت أربع مرات في السابق لتأجيل التصويت على القرار.

وكان الدبلوماسيون يعملون خلف أبواب مغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على القرار الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال مسؤول أمريكي مطلع على المناقشات إن المسودة بدأت بالدعوة إلى 'وقف عاجل' للأعمال العدائية. وقال المسؤول إن لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل تدعمان حاليا وقف إطلاق النار، لذلك ردت الولايات المتحدة بـ “صيغة أكثر سلبية”، واصفا اللغة التي انتهى بها الأمر في القرار.

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إطلاق النار في غزة الحرب الإسرائيلية الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 144 في معارك غزة

اعتقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأوكرانية في اختلاس 40 مليون دولار

إيران تهدد بإغلاق البحر الأبيض المتوسط ​​إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة

تحقيقات بـ قبرص حول اتهام مواطن سوداني بالتورط في علاقات بتمويل حماس

الكنيسة الكاثوليكية الأوكرانية ترفض وثيقة الفاتيكان بشأن زواج المثليين

وول ستريت جورنال: بايدن أوقف ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان بعد هجوم حماس

إسرائيل تعلن اغتيال القيادي في حركة حماس حسن الأطرش

كبير مستشاري نتنياهو: دعوات جوتيريش لوقف إطلاق النار توفر شريان حياة لحماس

ترشيحاتنا

الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد تعامل الحكومة مع الحرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: 93 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم

أحمد موسى عن سد النهضة: عندنا رئيس ودولة قادرين على حماية حقوقنا..فيديو

الهلال الأحمر الفلسطيني: الحديث عن مجاعة في غزة لا يحمل أي مبالغة

لا مساس بحصة مصر.. عضو وفد تفاوض سد النهضة يكشف توصيات الرئيس

الرئيس الأمريكي: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ