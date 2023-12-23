الرئيس الأمريكي: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة، بحسب البيت الأبيض.

وقال بايدن لم أطلب من نتنياهو خلال اتصال اليوم وقف إطلاق النار في غزة

وأعرب نتنياهو عن تقديره للموقف الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب بيان للزعيم الإسرائيلي على موقع “إكس” المعروف سابقا بتويتر.

وأضاف البيان أن 'رئيس الوزراء أوضح أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق كافة أهدافها'.

وهذه هي المكالمة السابعة عشرة بين الزعيمين منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في 7 أكتوبر. وتحدثا آخر مرة في 7 ديسمبر، بحسب إحصاء شبكة سي إن إن.

بعض المعلومات الأساسية: وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس، وزيادة المساعدات لغزة وخلق الظروف التي من شأنها أن تسمح بنهاية مستدامة للقتال، وإنهاء أيام من المفاوضات المغلقة.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. السفير الأمريكي. وأعلنت ليندا توماس جرينفيلد في وقت متأخر من يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستدعم هذا الإجراء بعد التصويت أربع مرات في السابق لتأجيل التصويت على القرار.

وكان الدبلوماسيون يعملون خلف أبواب مغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على القرار الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال مسؤول أمريكي مطلع على المناقشات إن المسودة بدأت بالدعوة إلى 'وقف عاجل' للأعمال العدائية. وقال المسؤول إن لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل تدعمان حاليا وقف إطلاق النار، لذلك ردت الولايات المتحدة بـ “صيغة أكثر سلبية”، واصفا اللغة التي انتهى بها الأمر في القرار.

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.