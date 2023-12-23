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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد تعامل الحكومة مع الحرب

صدى البلد

تجمع آلاف المتظاهرين في تل أبيب، اليوم؛ للتعبير عن استيائهم من رد فعل الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الصراع الأخير مع حماس. 

وأعرب المتظاهرون، الذين انتقدوا ما يعتبرونه فشلاً في منع هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، عن شكاواهم في مسيرة واسعة النطاق.

ومن بين الحاضرين كانت هناك سيدة تدعى “سيجاليت هليل”، وهي أم فقد ابنها حياته في الهجوم، وقالت مخاطبة الجمهور: "في أي بلد تبحث الأم عن ابنها في مقاطع فيديو الرعب، وتصلي من أجل أن يتم اختطافه بدلا من قتله؟، ولاقت هذه المشاعر صدى لدى الكثيرين في المسيرة.

كما اعتلى المنصة الضابط ليئور سيلا، معلنا عن نيته متابعة الإجراءات القانونية بمجرد إطلاق سراحه من الجيش.

وشدد على محاسبة المسؤولين عما أسماه "الفشل الذريع" على عواقب الصراع.

وفي ساق متصل، أفاد مسؤولو الصحة في غزة، بأن أكثر من 20.000 فلسطيني فقدوا أرواحهم في الحملة الإسرائيلية لتفكيك حماس، مع إصابة أكثر من 53.000 آخرين. 

وقد أدت الخسائر في صفوف السكان المدنيين إلى تكثيف الدعوات إلى المساءلة وإعادة تقييم طريقة تعامل الحكومة مع الوضع.

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