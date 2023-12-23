استشاري السلامة المرورية: تحديث أسطول السيارات في مصر أمر ضروري وعاجل

قال اللواء أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، إنه من الضروري السماح بدخول السيارات الأقل في سنة الصنع عاما واحدا، وهذا القرار سيسهم بشكل كبير في انخفاض سعر السيارات.

وأضاف أيمن الضبع، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن متوسط أعمار السيارات في مصر بعيد جدا عن المتوسط العالمي، ومع تقدم أعمار السيارات في مصر؛ تنخفض معدلات السلامة المرورية، لأن السيارات الجديدة بها تكنولوجيا حديثة تسهم في انخفاض معدل الحوادث على الطرق.

تحديث أسطول السيارات

قال إن تحديث أسطول السيارات في مصر أمر مهم وعاجل، موضحا: "وعشان ده يحصل؛ لازم الأسعار تنخفض، عشان نعمل إحلال تدريجي للسيارات في مصر".

ولفت إلى أن متوسط أعمار السيارات التجارية في الخارج 3 لـ 5 مثل سيارات النقل الجماعي والتاكسي، أما في مصر هناك سيارات عمرها يزيد عن 40 سنة.

وأوضح، أن الدولة دخلت بمبادرات توفر سيارات جديدة مثل مبادرة إحلال السيارات، وهذا النوع من المبادرات يجب تشجيع الناس للإقبال عليه، مشددا على أن مبادرة إحلال السيارات خطوة مهمة على الطريق الصحيح.