الانقراض السادس يلوح في الأفق بالعالم .. الكوكب على مشارف كارثة بيولوجية بشرية وتاريخ موجز للنهاية

لا يوجد نوع يدوم إلى الأبد، فالانقراض جزء من تطور الحياة، وخلال خمس مرات على الأقل، اجتاحت كارثة بيولوجية الكوكب، مما أدى إلى مقتل الغالبية العظمى من الأنواع من الماء واليابسة خلال فترة جيولوجية قصيرة نسبيا، أشهر أحداث الانقراض الجماعي هذه - عندما اصطدم كويكب بالأرض قبل 66 مليون سنة ، مما أدى إلى هلاك الديناصورات والعديد من الأنواع الأخرى - هو أيضًا الأحدث، ولكن العلماء يقولون إنها لن تكون الأخيرة.

وبحسب تقرير CNN البريطانية، يجادل العديد من الباحثين بأننا في منتصف الانقراض الجماعي السادس، الذي لم يحدث بسبب صخرة فضائية بحجم مدينة ولكن بسبب النمو الزائد والسلوك التحويلي لنوع واحد – بسبب الإنسان العاقل، فقد دمر البشر موائلهم الطبيعية وأطلقوا العنان لأزمة مناخية، فنحن على مشارف كارثة بشرية تحدث آثار الكارثة البيولوجية التي تحدث هذا الانقراض.

انقراض بمعدل 35% أعلى من المعدلات المتوقعة

أشارت الحسابات في دراسة أجريت في سبتمبر الماضي ونشرت في مجلة PNAS إلى أن مجموعات من الأنواع الحيوانية ذات الصلة تختفي بمعدل 35٪ أعلى من المعدل المتوقع عادة، ففي حين أن كل انقراض جماعي له فائزون وخاسرون، فلا يوجد سبب لافتراض أن البشر في هذه الحالة سيكونون من بين الناجين، ففي الواقع، يعتقد المؤلف المشارك في الدراسة جيراردو سيبالوس أن العكس يمكن أن يحدث، مع الانقراض الجماعي السادس الذي يحول المحيط الحيوي بأكمله، أو منطقة العالم المضيافة للحياة - ربما إلى حالة قد يكون من المستحيل على البشرية أن تستمر فيها ما لم يتم اتخاذ إجراء دراماتيكي.

يقول سيبالوس، أحد كبار الباحثين في معهد علم البيئة في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك: "سوف يتعافى التنوع البيولوجي ولكن من الصعب للغاية التنبؤ بالفائزين، فقد كان العديد من الخاسرين في عمليات الانقراض الجماعي الماضية مجموعات ناجحة بشكل لا يصدق، ففي حين تباينت أسباب الانقراضات الجماعية "الخمسة الكبرى"، فإن فهم ما حدث خلال هذه الفصول الدرامية من تاريخ الأرض - وما ظهر في أعقاب هذه الكوارث - يمكن أن يكون مفيدًا"، فيما يقوول مايكل بنتون، أستاذ علم الحفريات الفقارية في جامعة بريستول في المملكة المتحدة ومؤلف الكتاب الجديد « الانقراضات: كيف تبقى الحياة»: « لم ير أحد هذه الأحداث لكنها على نطاق قد يتكرر، لكن علينا أن نتعلم من الماضي لأن هذه هي مجموعة البيانات الوحيدة لدينا».

الكويكب الذي يقتل الديناصورات وشذوذ الإيريديوم

في حين أن علماء الحفريات درسوا الحفريات لعدة قرون، إلا أن علم الانقراض الجماعي جديد نسبيا، والتأريخ الإشعاعي، المعتمد على التحلل الإشعاعي الطبيعي لعناصر معينة، مثل الكربون، وتقنيات أخرى، أحدث ثورة في القدرة على تحديد عمر الصخور القديمة بدقة في النصف الثاني من القرن الماضي، وقد مهدت هذه التطورات الطريق لعمل الفيزيائي الراحل لويس ألفاريز الحائز على جائزة نوبل وابنه الجيولوجي والتر، أستاذ علوم الأرض والكواكب في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، شاركوا مع اثنين من زملائهم الآخرين في تأليف ورقة بحثية مثيرة عام 1980 حول "شذوذ الإيريديوم" - وهي طبقة يبلغ سمكها سنتيمترًا واحدًا (0.4 بوصة) من الصخور الرسوبية الغنية بالإيريديوم، وهو عنصر نادر على سطح الأرض ولكنه شائع في النيازك.

وأرجع الباحثون هذا الشذوذ، الذي حددوه في البداية في إيطاليا والدنمارك ونيوزيلندا، إلى اصطدام كويكب كبير، وقالوا إن الطبقة غير العادية تمثل اللحظة الزمنية المحددة التي اختفت فيها الديناصورات، وقوبلت شذوذ الإيريديوم في البداية بالتشكيك، ثم تم اكتشاف شذوذ الإيريديوم في المزيد والمزيد من الأماكن حول العالم، وبعد عقد من الزمن، حددت مجموعة مختلفة من الباحثين الدليل القاطع: حفرة يبلغ عرضها 200 كيلومتر (125 ميلا) قبالة ساحل شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك.

وكان للصخور والرواسب هناك تركيبة مماثلة لطبقات الإيريديوم، واقترح العلماء أن الانخفاض، الذي يسمى فوهة تشيككسولوب، كان ناجما عن تأثير كويكب. ويعتقد الباحثون أن الحالات الشاذة الأخرى التي تم رصدها في جميع أنحاء العالم كانت ناجمة عن تناثر الحطام عندما ضربت الصخرة الفضائية الأرض.

ويقبل معظم علماء الحفريات الآن أن الكويكب تسبب في ما يعرف بانقراض نهاية العصر الطباشيري. وأدى الاصطدام إلى فترة من التبريد العالمي، حيث تناثر الغبار والسخام والكبريت أثناء الاصطدام مما أدى إلى حجب الشمس ومن المحتمل أن يؤدي إلى إيقاف عملية التمثيل الضوئي، وهي عملية أساسية للحياة .

قدم أحد مواقع الحفريات في ولاية داكوتا الشمالية مستوى غير مسبوق من التفاصيل حول ما كان عليه ذلك اليوم - وما أعقبه مباشرة -. وهطلت الحطام واستقرت في خياشيم الأسماك، بينما تسببت موجات هائلة من المياه تشبه التسونامي نتيجة للضربة في مقتل الديناصورات ومخلوقات أخرى، حتى أن العلماء اكتشفوا أن الكويكب اصطدم بالأرض في فصل الربيع، وأدى اختفاء الديناصورات الضخمة إلى خلق عالم تمكنت فيه الثدييات - والبشر في نهاية المطاف - من الازدهار.

البراكين المروعة التي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري

وما يُعرف باسم الحدث الحراري المفرط - ارتفاع درجة حرارة الكوكب المفاجئ - أدى إلى هلاك قطاعات كبيرة من الحياة على الأرض في أكثر من مناسبة، فقد اتبعت هذه الأحداث نمطًا يمكن التنبؤ به: الانفجار البركاني، وانبعاث ثاني أكسيد الكربون، والاحتباس الحراري، والأمطار الحمضية، وتحمض المحيطات - مما أدى إلى طريق أطول إلى النسيان من الكويكب الذي قتل الديناصورات ولكنه مدمر بنفس القدر، وأكبر كارثة جماعية على الإطلاق، تسمى انقراض نهاية العصر البرمي، حدثت قبل 252 مليون سنة.

وأشار بينتون في كتابه إلى أن نحو 95% من الأنواع اختفت على الأرض وفي البحر نتيجة للاحتباس الحراري، مع ارتفاع درجات الحرارة ربما من 10 درجات مئوية إلى 15 درجة مئوية (18 إلى 27 فهرنهايت)، وتميز حدث الانقراض، المعروف باسم "الموت العظيم"، بانفجارات بركانية هائلة أدت إلى طرد الغازات الدفيئة في منطقة بحجم أستراليا تُعرف باسم الفخاخ السيبيرية في أوراسيا، وأوضح بنتون أن ذلك أدى إلى هطول أمطار حمضية شديدة أدت إلى مقتل الحياة النباتية وترك سطح الأرض صخريًا، حيث جرفت الأمطار التربة الغنية إلى المحيطات، والتي أصبحت بدورها مغمورة بالمواد العضوية.

انخفاض درجات الحرارة ومستويات سطح البحر

فيما لعبت درجات الحرارة الباردة والانخفاض الحاد في مستويات سطح البحر - ربما بمقدار 10 درجات مئوية (18 فهرنهايت) أكثر برودة و150 مترًا (492 قدمًا) أقل، على التوالي - دورًا رئيسيًا في أول حدث انقراض جماعي تم تحديده، وهو نهاية العصر الأوردوفيشي، وفقا لبينتون، وأدى هذا التحول الذي حدث قبل حوالي 444 مليون سنة إلى اختفاء 80% من الأنواع في وقت كانت الحياة فيه تقتصر في معظمها على البحار.

لذلك فإن ما أدى إلى هذا الانقراض هو قارة غندوانا الضخمة (أمريكا الجنوبية وإفريقيا والقارة القطبية الجنوبية وأستراليا اليوم) التي انجرفت فوق القطب الجنوبي خلال العصر الأوردوفيشي، وعندما تغطي كتلة أرضية المنطقة القطبية، يعكس الغطاء الجليدي ضوء الشمس ويبطئ الذوبان، مما يؤدي إلى غطاء جليدي متوسع يخفض مستويات سطح البحر على مستوى العالم، ومما زاد من الكارثة النشاط البركاني، ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يبدو أن ذلك يجعل درجات الحرارة العالمية أكثر دفئًا، وبدلا من ذلك، انجرف الفوسفور من الحمم البركانية والصخور البركانية إلى البحر، ويلتهم الأكسجين الواهب للحياة من المحيطات.

الانقراض الجماعي السادس الذي يلوح في الأفق

وبحسب الصحيفة البريطانية، يعتقد عدد متزايد من العلماء أن حدث الانقراض الجماعي السادس الذي يعادل حجم الأحداث الخمسة السابقة قد حدث خلال العشرة آلاف عام الماضية حيث ترك البشر بصماتهم في جميع أنحاء العالم، فإن طائر الدودو، والنمر التسماني ، والبيجي، أو دولفين نهر اليانغتسى، ووحيد القرن الأسود الغربي ، ليست سوى عدد قليل من الأنواع التي اختفت حتى الآن فيما يعرف باسم انقراض الهولوسين أو الأنثروبوسين، في حين أن فقدان حتى نوع واحد أمر مدمر، فقد سلط سيبالوس من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك الضوء على أن حلقة الانقراض المستمرة تشوه فروعًا أكثر سمكًا بكثير من شجرة الحياة، وهي استعارة ونموذج يجمع الكائنات الحية ويرسم علاقاتها التطورية. .

وأظهرت دراسة جديدة أن الخسارة العالمية للحياة البرية "أكثر إثارة للقلق" مما كان يعتقد سابقًا، فهناك فئات كاملة من الأنواع أو الأجناس ذات الصلة تختفي، وهي عملية قال إنها تؤثر على النظم البيئية بأكملها وتعرض للخطر بقاء الأنواع الخاصة بنا، وقام سيبالوس والمؤلف المشارك في دراسته بول إرليخ، الأستاذ الفخري للدراسات السكانية في جامعة ستانفورد، بتقييم 5400 جنس من الحيوانات الفقارية، باستثناء الأسماك. يجمع جنس واحد واحدًا أو أكثر من الأنواع المختلفة ولكن ذات صلة - على سبيل المثال، يشمل جنس Canis الذئاب والكلاب والقيوط وابن آوى.

ووجد تحليل الثنائي أن 73 جنسًا قد انقرضت خلال الـ 500 عام الماضية، وهذا أسرع بكثير من معدل الانقراض "الخلفية" المتوقع، أو المعدل الذي تموت فيه الأنواع بشكل طبيعي دون تأثير خارجي. وقال الباحثون إنه في غياب البشر، كانت هذه الأجناس الـ 73 ستستغرق 18 ألف سنة لتختفي، وتتنوع أسباب هذه الانقراضات - تغير استخدام الأراضي، وفقدان الموائل، وإزالة الغابات، والزراعة المكثفة، والأنواع الغازية، والصيد الجائر، وأزمة المناخ - ولكن كل هذه التغيرات المدمرة لها خيط مشترك: الإنسانية.

ولا تقتصر الأعمال التدميرية التي يقوم بها البشر على القدرة على تآكل نوعية حياتنا على المدى الطويل فحسب، بل إن آثارها المتموجة يمكن أن تقلب في النهاية نجاحنا كنوع، وفقًا لثيبالوس، وأوضح: "عندما نفقد الأجناس، فإننا نفقد المزيد من التنوع الجيني، ونفقد المزيد من التاريخ التطوري، ونفقد (العديد) المزيد من سلع وخدمات النظام البيئي التي تعتبر مهمة للغاية".